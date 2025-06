Loger + - La Ville de Montréal annonce qu'elle fera l'acquisition de 33 unités de logement dans l'arrondissement de Ville-Marie

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Déterminée à améliorer les conditions de vie des locataires, la Ville de Montréal est fière d'annoncer qu'elle fera l'acquisition, au coût de 3,4 M$, d'un immeuble de 33 unités de logement situé aux 1835 à 1847, avenue Papineau. L'ensemble compte 21 studios et 12 chambres, dans Ville-Marie, un secteur où l'accès à ce type d'habitation est essentiel et fragilisé.

La gestion de l'immeuble sera confiée de façon intérimaire à la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), puis cédée à un organisme à but non lucratif (OBNL).

« Cette acquisition démontre notre engagement continu à mettre tout en œuvre pour atteindre notre objectif de 20 % de logement hors marché d'ici 2050. En retirant ces unités du marché spéculatif, nous protégeons les locataires et leur assurons une stabilité essentielle tout en contribuant à la vitalité du quartier Ville-Marie, où les besoins sont criants », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

À propos de Loger +

Loger + est une série de mesures robustes qui permettent à la métropole de loger plus de Montréalaises et de Montréalais en axant ses actions sur la construction d'unités et la protection des unités abordables existantes. L'amélioration des processus administratifs, la bonification du soutien aux OBNL pour accélérer le logement hors marché - qu'il soit social ou abordable - et l'augmentation des densités sont au cœur des moyens utilisés par la Ville de Montréal pour répondre à la crise du logement. Ces mesures offrent des réponses concrètes et adaptées aux recommandations formulées dans le cadre du Chantier Montréal abordable, mis sur pied par la Ville de Montréal pour réunir les forces vives en habitation, issues du milieu privé et communautaire.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 864-4368; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]