Contexte de crise tarifaire - Montréal déploie une stratégie d'autonomie économique pour ses entreprises

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Dans un contexte de tensions commerciales persistantes avec les États-Unis, la Ville de Montréal intensifie ses efforts pour protéger son tissu économique. La région métropolitaine de Montréal, qui représente plus de 50 % du PIB, des emplois et des exportations du Québec, se trouve dans une situation particulièrement vulnérable dans cette conjoncture d'incertitude, alors que 75 % de ses exportations sont destinées aux États-Unis.

Devant cette situation qui met sous tension des secteurs névralgiques de son économie, la Ville refuse de rester les bras croisés et se mobilise aujourd'hui en soutenant de nouvelles initiatives visant à renforcer la résilience des entreprises montréalaises face à ces défis économiques majeurs.

Ainsi, la Ville investira 1,35 M$ pour soutenir sept projets concrets qui aideront les entreprises montréalaises à devenir plus résilientes. Une partie de cet investissement (1 M$) servira à préparer les entreprises afin qu'elles puissent conquérir de nouveaux marchés dans les secteurs clés de l'économie, tandis que le reste (350 000 $) encouragera l'achat local et aidera les entreprises à diversifier leur clientèle. Ces projets démarreront dès le 1er septembre 2025. Les détails de chaque initiative se trouvent en annexe de ce communiqué.

« La Ville de Montréal agit de manière proactive pour aider les PME montréalaises à faire face aux menaces tarifaires américaines et pour rendre notre économie moins dépendante d'un seul marché. Depuis avril, nous appuyons les entreprises pour qu'elles puissent avoir accès à un répit financier et amorcer le virage vers de nouveaux marchés. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin dans l'accompagnement offert aux entreprises afin qu'elles diversifient leurs marchés. Nous avons fait appel à des partenaires économiques stratégiques qui vont mettre leur expertise et leur réseau d'affaires au service des PME montréalaises », a déclaré Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur.

De nouveaux projets soutenus par la Ville

M. Rabouin a également annoncé la tenue de la seconde édition d'ÉCO-RDV MTL, une initiative organisée par la Ville de Montréal. L'événement, qui vise à favoriser les échanges entre entreprises sur l'approvisionnement local et responsable, réunira entre 400 et 600 participantes et participants le 25 novembre 2025 au Marché Bonsecours. Un budget de 225 000 $ a été réservé par la Ville pour soutenir cet événement ainsi que les outils et l'accompagnement en amont et en aval.

« Nous avons la responsabilité de défendre notre économie, nos emplois et notre prospérité face à toutes les menaces. Sur le terrain, la Ville est active et déterminée à garder un leadership fort pour renforcer nos relations économiques et commerciales. Nous avons notamment consolidé nos liens avec les autres villes québécoises, canadiennes et même américaines. Nous restons en contact constant avec tous les acteurs de l'écosystème économique montréalais. Nous travaillons de plus en plus étroitement avec les autres paliers gouvernementaux, le secteur privé et les associations de villes, comme l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Que ce soit lors de rencontres politiques, d'événements économiques ou de forums spécialisés, nous saisissons toutes les occasions pour défendre les intérêts économiques de Montréal », a souligné Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones.

« Devant la conjoncture économique actuelle, et afin d'aider les PME montréalaises à naviguer dans l'incertitude, nous nous devions d'agir et de proposer des solutions concrètes pour les soutenir. Nous sommes fiers de lancer le Club exportateurs MTL, un projet tripartite porté par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Chambre de commerce de l'Est de Montréal et Excellence industrielle Saint-Laurent. Via un programme d'accompagnement sur mesure, le Club exportateurs MTL souhaite créer une véritable communauté d'entrepreneurs engagés qui s'entraidera et se supportera dans leur parcours d'exportateur. Merci à la Ville de Montréal pour le soutien financier qui permet le lancement de cette nouvelle initiative. À travers celle-ci, nous accompagnerons directement 75 PME avec un objectif clair et ambitieux : qu'elles entreprennent ou renforcent leurs exportations vers de nouveaux marchés. C'est un levier puissant pour notre économie, et nous sommes impatients de voir l'impact positif et durable que ce projet aura sur la croissance de nos entreprises et la vitalité de notre ville, » a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Dans un contexte international mouvant, outiller les entreprises pour qu'elles puissent se diversifier et croître n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Cette contribution de la Ville de Montréal nous permettra de renforcer notre soutien aux startups, en leur ouvrant de nouvelles portes sur des marchés stratégiques », a ajouté Richard Chénier, directeur général de Québec Tech.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Planification économique conjointe du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

ANNEXE - LISTE DES PROJETS SOUTENUS

Mesure 2 - projets soutenus :

Centre de commerce mondial de Montréal - Projet « Club Exportateurs MTL » - Contribution de la Ville : 550 000 $.

Offrir un programme d'accompagnement structuré pour les entreprises afin de soutenir les PME montréalaises dans leur stratégie d'exportation. Les entreprises (75) sont regroupées en cercles d'exportateurs de 15 PME, organisés par 5 marchés cibles en dehors des États-Unis, afin de stimuler l'intelligence collective.

Fondation Montréal Inc. de demain (Québec Tech) - Projet « Appui à la diversification des marchés des PME exportatrices » - Contribution de la Ville : 175 000 $.

Aider 18 entreprises montréalaises technologiques émergentes à fort potentiel, notamment en augmentant les ventes par la définition des stratégies d'internationalisation et en soutenant ces entreprises dans la préparation et la participation à des missions commerciales.

Mmode - Projet « En Mode Croissance - développement de nouveaux marchés » - Contribution de la Ville : 75 000 $.

Mmode est le pôle de concertation de l'industrie de la mode à Montréal. Outiller et accompagner un groupe de 10 entreprises du secteur mode et habillement de Montréal, dont le principal marché est actuellement les États-Unis, afin d'identifier, d'évaluer et de développer de nouveaux marchés ailleurs.

PME MTL Centre-Ouest - Projet « Accélérateur d'innovation commerciale » - Contribution de la Ville : 200 000 $

PME MTL Centre-Ouest vise à renforcer la résilience commerciale de 100 PME locales face aux chocs tarifaires et à la concurrence numérique. Il propose un parcours structuré d'accompagnement sur 12 mois, mobilisant les ressources internes à PME MTL en innovation et des consultants spécialisés en douanes, logistique et commerce électronique pour offrir un soutien adapté aux réalités actuelles du marché.

Mesure 4 - Projets soutenus :

Conseil d'économie sociale de Montréal (CESIM) - Projet « L'économie sociale, j'achète! (ESJA) » - Contribution de la Ville : 50 000 $

L'initiative ESJA vise à renforcer la résilience des entreprises d'économie sociale en facilitant leur accès aux marchés publics et privés. Elle soutient les institutions dans l'approvisionnement local et organise des activités de maillage, de formation et de coaching.

Excellence industrielle Saint-Laurent (EISL) - Projet « S'approvisionner et vendre au Québec » - Contribution de la Ville : 200 000 $

Le projet vise à renforcer la résilience des PME manufacturières face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il vise notamment à augmenter les approvisionnements locaux en identifiant et en reliant les entreprises à des fournisseurs québécois.

Espace de concertation sur les pratiques d'approvisionnement responsable (ECPAR) - Projet « Projet structurant pour favoriser l'ancrage local et responsable des approvisionnements au Québec » - Contribution de la Ville : 100 000 $

L'objectif du projet est de renforcer l'ancrage local et responsable des chaînes d'approvisionnement québécoises en identifiant des pistes concrètes pour substituer les fournisseurs étrangers par des entreprises locales. Le projet compte aussi maximiser les possibilités d'approvisionnement local de la Ville de Montréal dans une optique de remplacement des fournisseurs américains.

