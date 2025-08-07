/R E P R I S E --Avis aux médias - Annonce sur les mesures mises en place en réponse aux tarifs douaniers ÉU-Canada/

MONTRÉAL, le 6 août 2025 /CNW/ - Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur, et Alia Hassan-Cournol, conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones, invitent les représentantes et les représentants des médias à une annonce portant sur les mesures en réponse au contexte d'incertitude généré par les tarifs États-Unis - Canada.

DATE : Le jeudi 7 août 2025



HEURE : 11 h 30

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected] .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Béatrice Saulnier-Yelle, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 354-8017; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]