VICTOR LAKE, AB, le 29 août 2024 /CNW/ - La construction du Kikinow Elders Lodge dans l'arrondissement municipal de Greenview est en cours. Il s'agit d'un pavillon de 12 logements qui offrira aux aînés autochtones un chez-soi sûr et adapté à la culture.

Une cérémonie de bénédiction a eu lieu aujourd'hui sur le site près de Grande Cache pour marquer l'emplacement du sommet du tipi, qui représente le point le plus élevé de l'immeuble.

Les gouvernements du Canada et de l'Alberta ont investi 2,3 millions de dollars dans l'ensemble résidentiel par l'entremise du Indigenous Housing Capital Program. Celui-ci soutient les communautés autochtones dans la construction de logements abordables hors des réserves, hors des établissements et dans les établissements. La construction devrait être achevée au début de 2025.

Le financement pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

2,3 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et l' Alberta aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

2 millions de dollars du District municipal de Greenview;

Le reste des fonds a été fourni par la Evergreens Foundation.

« Un logement pour les personnes âgées autochtones signifie qu'elles peuvent rester dans leur communauté. La bonne nouvelle d'aujourd'hui au Kikinow Elders Lodge de Victor Lake est un exemple de ce que fait notre Stratégie nationale sur le logement : elle permet de travailler avec des partenaires provinciaux et des organismes locaux pour veiller à ce que tout le monde ait accès à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Le gouvernement de l'Alberta est fier de constater les progrès réalisés concernant le Kikinow Elders Lodge. Bientôt, les aînés autochtones de municipal de Greenview qui vieillissent auront accès à ces logements abordables et adaptés à la culture dans leur communauté. Des investissements stratégiques dans ce type d'ensembles résidentiels nous aident à répondre aux divers besoins actuels et futurs des Autochtones en matière de logement. » - Jason Nixon, ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux de l'Alberta

« Ce projet, financé par divers ordres de gouvernement, constitue un partenariat unique entre un organisme de gestion du logement et un organisme autochtone. Des exemples de réussite comme celui-ci ouvriront la voie à de nouvelles possibilités de logement pour les aînés autochtones de l'Alberta. » - Kristen Chambers, directrice municipale, The Evergreens Foundation

« Cet ensemble constituera le cœur de notre communauté et accueillera nos aînés pour des générations à venir. Nos aînés bénéficieront d'un soutien dans un établissement qui respecte notre culture et qui leur permettra de rester dans la communauté le plus longtemps possible. » - Shirley Delorme Haggart, présidente, Victor Lake Cooperative

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

(SNL) du est un plan de plus de 82 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site http://www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Le 8 mars 2019, une entente de 10 ans a été signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l' Alberta aux termes de la SNL. L'entente permettra d'investir 678 millions de dollars, soit 339 millions de dollars du gouvernement du Canada et 339 millions de dollars du gouvernement de l' Alberta , pour protéger, renouveler et accroître l'offre de logements sociaux et communautaires en Alberta .

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

