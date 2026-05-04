MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Une étude de Centraide du Grand Montréal réalisée pro bono par McKinsey et Compagnie démontre que des projets résidentiels d'envergure sont essentiels pour renforcer l'abordabilité des logements et la sécurité urbaine de la métropole.

Dévoilés aujourd'hui lors du Forum stratégique sur les grands projets de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, les résultats de cette analyse montrent qu'investir massivement dans le logement social et abordable est la clé pour améliorer la qualité de vie des Québécoises et des Québécois, ainsi que le classement de Montréal parmi les grandes villes nord-américaines et européennes. Basé sur des indicateurs internationaux, ce classement reflète la capacité des villes à offrir à leur population un cadre de vie accessible et sécuritaire. Il place actuellement Montréal parmi les villes les moins bien positionnées, loin derrière des métropoles comparables telles que Toronto, Vancouver, New York, Boston ou Vienne. De son côté, la région métropolitaine (Montréal, Laval et la Rive-Sud) se retrouve en dernière place du classement.

Le rapport met également en évidence que, bien que Montréal demeure relativement abordable comparativement à certaines grandes métropoles, les indicateurs clés se détériorent plus rapidement qu'ailleurs : augmentation accélérée du coût des loyers, ralentissement des mises en chantier, manque criant de logements abordables pour les familles et aggravation de certains impacts sociaux, notamment en matière d'itinérance visible.

Des constats alarmants, mais des solutions indispensables

Selon l'étude, près de 17 % des ménages du Grand Montréal disposent d'un revenu résiduel négatif, c'est-à-dire qu'après avoir payé leur logement sur le marché privé, il ne leur reste pas assez pour couvrir leurs autres besoins essentiels. Cette situation s'est aggravée en 2023, avec 310 000 ménages concernés comparativement à 292 000 ménages en 2022.

Le rythme de construction de logements subventionnés à Montréal demeure insuffisant. Depuis 15 ans, il s'ajoute en moyenne environ 900 logements subventionnés par année. Au rythme actuel, il faudrait 250 ans pour loger convenablement les ménages à faible revenu. Or, pour répondre aux besoins de ces ménages d'ici 2030, il serait nécessaire d'augmenter la cadence à près de 30 000 nouveaux logements subventionnés par an - soit 34 fois plus que le rythme historique.

Montréal en comparaison internationale

L'étude compare Montréal à dix grandes villes nord-américaines et européennes. Il en ressort que Montréal possède une part de logements subventionnés nettement inférieure à ses pairs : 4,8 % contre 6,1 % à Toronto, 6,3 % à Vancouver, et jusqu'à 27,5 % à Vienne. De plus, le taux d'inoccupation des logements locatifs à Montréal est parmi les plus faibles, ce qui accentue la pression sur les loyers et la précarité des ménages.

« On ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Ce cadre d'évaluation inédit donne aux acteurs du logement les outils pour agir : investir dans des projets structurants, c'est offrir à plus de 310 000 ménages, dont des milliers de familles, la possibilité de s'établir durablement dans le Grand Montréal. Mesurer l'enjeu, c'est se donner les moyens d'agir », souligne Laurie Lanoue, Associée et Directrice générale du bureau de Montréal McKinsey.

« Les enjeux structurels majeurs, comme la pénurie de logements sociaux et abordables, freinent les conditions nécessaires à l'épanouissement des personnes et leur pleine participation à la vie collective. Sans logement abordable, trop de familles sont forcées à faire des choix impossibles entre se loger adéquatement, se nourrir et subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants », ajoute Tasha Lackman, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Des projets structurants, un levier majeur pour Montréal

Dans ce contexte, le projet du secteur de l'Hippodrome s'impose comme la plus grande opportunité d'intervention structurante et rapide pour corriger la trajectoire du logement dans le Grand Montréal. Il prévoit la création de 10 000 logements hors marché, dont 4 800 logements sociaux, pouvant loger plus de 30 000 personnes, tout en répondant aux besoins des ménages à faible revenu.

D'autres projets montréalais d'importance sont aussi en cours, tels que l'Écoquartier Louvain et le secteur Bridge-Bonaventure. La réussite de tous ces projets repose sur une collaboration étroite entre les gouvernements, les villes, les organismes communautaires et les partenaires privés et philanthropiques. Présent sur le terrain, Centraide collabore avec les communautés où les projets en logement sont développés. Il met à contribution sa force rassembleuse pour réunir toutes les parties prenantes, favoriser un dialogue constructif et s'assurer que les projets répondent réellement aux besoins du milieu.

Le rapport le confirme : investir dans des projets d'envergure est indispensable pour que Montréal demeure une ville où il fait bon vivre, accessible à toutes et à tous, et résolument tournée vers l'avenir. Il est temps d'agir collectivement pour bâtir une métropole plus forte, plus équitable et plus sécuritaire.

Remerciements aux partenaires et aux organismes communautaires

Centraide du Grand Montréal et McKinsey tiennent à remercier chaleureusement les organismes communautaires qui ont participé à la réalisation de cette étude, dont la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges et les membres du comité communauté pour la réalisation du secteur de Namur-Hippodrome. Leur expertise et leur perspective sur les enjeux sociaux ont été déterminantes pour enrichir l'analyse et proposer des solutions adaptées.

Pour consulter l'étude, cliquez ici.

À propos de Centraide du Grand Montréal

Véritable agent de changement, Centraide du Grand Montréal est une fondation publique qui a pour mission de rassembler et agir pour un Grand Montréal inclusif et sans pauvreté. Pour ce faire, il soutient un réseau de 375 organismes et projets communautaires qui interviennent à Laval, à Montréal et sur la Rive-Sud afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. Centraide collabore avec la population du Grand Montréal, ainsi qu'avec les milieux communautaires, des affaires, institutionnels et philanthropiques. Pour plus d'informations ou pour contribuer à la campagne Centraide : centraide-mtl.org.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements : Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]