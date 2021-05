Logement social et abordable - Les 10 grandes villes du Québec font le point avec la ministre Andrée Laforest

MONTRÉAL, le 10 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a rencontré aujourd'hui la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, pour faire le point sur le dossier du logement social et abordable.

Pour les membres du caucus, il est prioritaire d'annoncer rapidement une nouvelle mouture du Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs qui vient à échéance le 30 juin prochain. Il faut revoir en priorité les paramètres du programme relatifs aux logements ainsi qu'aux groupes admissibles au supplément au loyer d'urgence.

« Le programme mis en place en 2005 est un bon outil pour répondre aux besoins urgents de nos populations les plus vulnérables. C'est un programme qui permet d'assurer que personne ne se retrouve à la rue. Le gouvernement du Québec a relancé le programme en 2019 et cela a été très bien accueilli par le milieu. Aujourd'hui, il est important d'alléger les processus et de mettre à jour plusieurs modalités, et cela, en prévision du 1er juillet. Je remercie sincèrement la ministre Andrée Laforest pour son écoute dans ce dossier », a souligné la présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy.

Par ailleurs, la ministre a annoncé la semaine dernière la mise en place d'un fonds de 151 M$ pour financer des projets de développement de logement abordable.

« C'est certes un pas dans la bonne direction. Cependant, d'autres efforts seront nécessaires notamment pour augmenter le nombre d'unités au programme AccèsLogis et en réviser les paramètres, par exemple pour revoir l'approche fondée sur les coûts maximaux admissibles. La construction de nouvelles unités est la clé pour répondre à la problématique du logement », a indiqué le président du Caucus des grandes villes et maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin.

Notons que le 16 juin prochain, l'UMQ organisera, en collaboration avec la Société d'habitation du Québec, une séance d'information pour faire connaître le Programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs auprès des municipalités. Les détails et modalités d'inscription seront disponibles prochainement dans la section Formation du site Internet de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca