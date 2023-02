Logement social et abordable - « Des programmes qui nuisent aux résultats », déclare l'UMQ

MONTRÉAL, le 27 févr. 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) tient à rappeler que les programmes disponibles en ce moment pour soutenir la réalisation de logements sociaux ou abordables sont particulièrement complexes et inapplicables dans un contexte inflationniste.

Pour l'Union, les exigences des programmes actuels, additionnées par une hausse importante des coûts dans le marché de la construction, nuisent à la concrétisation des projets partout au Québec.

« Sortir de terre un projet Accès logis relève de l'exploit. Après des années d'analyse et un projet accepté par Québec, les municipalités sont confrontées à une hausse de coûts qui fait en sorte que le projet est mis sur la glace. Pour le Programme d'habitation abordable Québec, ce n'est pas mieux, car les mises de fonds exigées sont trop élevées. Il faut dégrossir les processus, alléger les lourdeurs administratives, et surtout, ajuster le financement des programmes en fonction de l'inflation », déclare le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ tient à souligner qu'il faut se sortir d'une vision technocratique sur les moyens et se concentrer d'abord et avant tout sur les résultats « On peut bien avoir tous les outils en main pour réaliser un projet, mais si collectivement on ne met pas l'accent sur les résultats, on ne sera jamais en mesure de régler la crise du logement », a conclu le président de l'UMQ.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Source : Direction des communications et du marketing, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Fabrice Fortin, Conseiller stratégique aux communications politiques, T. 438 827-4598, [email protected]