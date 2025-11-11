KANSAS CITY, Missouri, 11 novembre 2025 /CNW/ - Lockton, le plus grand courtier et conseiller privé en assurance au monde, a annoncé l'expansion de l'entreprise au Royaume d'Arabie saoudite, renforçant ainsi sa présence au Moyen-Orient. Cette mesure s'inscrit dans la stratégie internationale globale de Lockton visant à assurer la proximité avec les clients et à offrir des solutions d'assurance personnalisées dans les marchés à forte croissance.

Mohammad Al Abdul Jabbar (PRNewsfoto/Lockton) (à partir de la droite) : Mohammad Al Abdul Jabbar, chef de la direction de Lockton, Arabie saoudite; Khalid Al Deghaither, vice-président, Conformité; Naji A Tamimi, chef de la direction de l’Insurance Authority; Faris Khatib, chef de la direction de Lockton, Moyen-Orient et Afrique du Nord; Ata Khatib, président de Lockton, Moyen-Orient et Afrique du Nord; et deux représentants de l’Insurance Authority. (PRNewsfoto/Lockton)

Dans l'ensemble de son empreinte mondiale, Lockton a stratégiquement élargi ses activités pour répondre aux besoins changeants des clients dans les régions clés. Le Moyen-Orient est la pierre angulaire de cette stratégie, et l'entreprise continue d'investir dans le leadership, les capacités et la technologie à l'échelle locale pour soutenir les entreprises qui doivent composer avec des environnements de risque en évolution.

La décision d'entrer sur le marché de l'Arabie saoudite reflète le rôle croissant du Royaume en tant que puissance économique régionale. Compte tenu de la demande croissante pour des services d'assurance et de conseils en gestion des risques dans des secteurs comme la construction, l'énergie, les soins de santé et les services financiers, la présence de Lockton offre aux clients un accès amélioré à une expertise mondiale, selon une perspective locale.

Les activités de Lockton dans le secteur de la vente au détail en Arabie saoudite sont lancées avec une équipe de 20 spécialistes et conseillers en assurance et en gestion des risques, ce qui permet aux clients de bénéficier à la fois des pratiques exemplaires mondiales et d'une bonne compréhension du marché local.

Dans le cadre de cette expansion, Mohammad Al Abdul Jabbar a été nommé chef de la direction des activités de vente au détail de Lockton en Arabie saoudite. Dirigeant chevronné en assurance, M. Al Abdul Jabbar possède plus de deux décennies d'expérience dans le courtage d'assurance et la souscription de polices, ayant occupé des postes de haute direction au sein de courtiers d'assurance de premier plan et d'assureurs locaux. Sa carrière s'étend à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, de la souscription de lignes commerciales et de Takaful à la direction du développement des affaires régionales et à la gestion de portefeuilles d'assurance et de risques complexes pour des clients multinationaux. M. Al Abdul Jabbar est également vice-président du comité exécutif du comité général des courtiers d'assurance et de réassurance en Arabie saoudite, ce qui témoigne de son engagement profond dans l'industrie et de son engagement à faire progresser le secteur.

« L'Arabie saoudite est un marché essentiel pour Lockton, et notre expansion ici reflète notre engagement à long terme envers la région et nos clients », a déclaré Faris Khatib, chef de la direction de Lockton, Moyen-Orient et Afrique du Nord. « La nomination de Mohammad apporte une solide combinaison d'expertise en matière de courtage d'assurance et la souscription de polices, des connaissances approfondies du marché et une mentalité axée sur le client. Son leadership sera essentiel à l'établissement de nos activités et à la création de valeur pour les clients du Royaume. »

« La croissance de Lockton est alimentée par notre conviction que nous devons être là où nos clients ont le plus besoin de nous », a déclaré Chris Brown, chef de la direction de Lockton International. « Notre expansion en Arabie saoudite nous permet de soutenir les entreprises de l'une des économies les plus dynamiques au monde. Nous sommes ravis d'accueillir M. Al Abdul Jabbar au sein de notre équipe de direction; son expérience et son esprit d'entreprise correspondent parfaitement à la culture de Lockton et à notre ambition d'être le courtier d'assurance le plus axé sur le client à l'échelle mondiale. »

