Lockton dévoile une nouvelle pratique mondiale d'assurance paramétrique

La pratique mondiale en matière d'assurance paramétrique de Lockton vise à aider les entreprises à adopter des solutions de rechange rentables en matière de risque, afin de combler l'écart grandissant entre les pertes assurées et non assurées.

KANSAS CITY, Missouri, 16 décembre 2024 /CNW/ -- Lockton, le plus grand groupe indépendant de courtage en assurance et de services-conseils en solutions de personnes au monde, a annoncé le lancement de sa nouvelle pratique mondiale en assurance paramétrique. Cette initiative réunit une équipe d'experts, y compris des scientifiques des données et des modélisateurs, qui se consacrent à l'élaboration de solutions paramétriques efficaces et personnalisées pour aider les clients à se protéger contre les risques que l'assurance traditionnelle néglige souvent.

« Au cours des trois dernières années, Lockton a investi considérablement dans l'expertise et les ressources en paramétrique aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et à Singapour, a déclaré Diego Monsalve, chef des pratiques en matière de gestion des risques en Amérique latine et dans les Caraïbes et chef international des solutions paramétriques. « Cette équipe mondiale est particulièrement bien placée pour relever les défis de gestion des risques de nos clients grâce à l'innovation, offrant les solutions de haut calibre auxquelles ils s'attendent de la part de Lockton. « Nous sommes ravis de soutenir nos clients dans le cadre de cette initiative. »

À mesure que les catastrophes naturelles comme les ouragans et les feux de forêt augmentent en fréquence et en gravité, et que de nouveaux risques surviennent, y compris les cybermenaces et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, le besoin de solutions d'assurance supplémentaires augmente. Selon Global Market Insights, le marché de l'assurance paramétrique devrait atteindre 39,3 milliards de dollars d'ici 2032, ce qui souligne la demande de solutions de rechange pour combler les lacunes dans l'assurance de biens commerciaux conventionnels.

« Les solutions d'assurance paramétriques offrent des avantages importants qui peuvent aider à répondre aux besoins des entreprises qui recherchent une approche plus efficace et plus rentable de l'incertitude, a ajouté Peter Rapciewicz, Vice-président directeur et chef de la pratique de Alternative Risk Solutions et chef des solutions paramétriques aux États-Unis. « L'investissement de Lockton dans une pratique d'assurance paramétrique mondiale souligne notre engagement à offrir des solutions résilientes qui non seulement offrent une protection financière, mais qui permettent également aux entreprises de poursuivre leurs activités de façon transparente malgré les défis. »

Les polices d'assurance paramétriques fournissent des paiements en fonction de déclencheurs d'événements précis, comme l'ampleur de la tempête, les niveaux de pluie ou l'intensité du séisme dans un endroit défini, qui ne peuvent pas nécessairement subir de dommages physiques. Ces politiques offrent une transparence claire et des paiements rapides, souvent traités dans les jours suivant un événement, ce qui pourrait permettre aux entreprises de reprendre leurs activités avec moins de perturbations.

La pratique d'assurance paramétrique de Lockton, qui possède une expertise dans de multiples régions, guidera les entreprises au moyen d'évaluations complètes des risques, en tirant parti des scientifiques des données et des analyses avancées pour déterminer les déclencheurs qui peuvent gérer les pertes potentielles. Cette approche personnalisée offre un complément précieux aux polices d'assurance traditionnelles, comblant les lacunes en matière de couverture grâce à une solution rentable là où elle est la plus nécessaire.

