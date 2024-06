KANSAS CITY, Missouri, 25 juin 2024 /CNW/ - Lockton, Inc., la plus grande société de courtage d'assurance indépendante et privée au monde, a déclaré des revenus mondiaux de 3,55 milliards de dollars pour son exercice clos le 30 avril 2024, comparativement à 3,09 milliards de dollars au cours de son exercice précédent. Comme il est souligné ci-dessous, la croissance des revenus de Lockton est attribuable à la vigueur continue de tous les secteurs d'activité et de toutes les régions. Le bilan de Lockton en matière de croissance constante est soutenu par un taux de rétention des clients solide et récurrent de 96 %.

Faits saillants :

Les produits mondiaux consolidés de l'exercice 2024 ont augmenté de 15 % pour s'établir à 3,55 milliards de dollars, grâce à une croissance interne des produits de 14 %. L'exercice 2024 a marqué la quatrième année consécutive de croissance organique à deux chiffres des revenus mondiaux et un TCAC des revenus organiques sur cinq ans de 15 %.

Les activités aux États-Unis ont déclaré des revenus de 2,43 milliards de dollars et une croissance de 11 % par rapport à l'exercice précédent, une sixième année consécutive de croissance à deux chiffres des revenus et un impressionnant TCAC des revenus organiques sur cinq ans de 13 %.

Les activités internationales de Lockton ont généré des revenus de 926 millions de dollars et une croissance de 24 % par rapport à l'exercice précédent, dépassant son TCAC des revenus organiques sur cinq ans de 16 %.

Les activités mondiales de Lockton Re ont poursuivi leur croissance impressionnante et ont enregistré une croissance des revenus de 35 % par rapport à l'exercice précédent.

« Notre modèle d'affaires différencié et notre investissement continu dans le service, l'innovation et les talents de premier plan de l'industrie continuent d'offrir une croissance organique des revenus et des possibilités de premier ordre à nos employés, a déclaré Ron Lockton, chef de la direction et président. « Notre modèle de propriété privée nous permet de prioriser ce qui est vraiment important : nos clients et nos employés, faisant de Lockton le meilleur endroit où travailler et servir les clients. »

La vision générationnelle de l'entreprise de Lockton permet un cycle d'investissement plus long qui favorise des relations durables avec les clients et stimule une croissance mondiale durable.

« Notre objectif n'a jamais été d'être le plus important courtier, seulement le meilleur. « Cependant, lorsque des personnes exceptionnelles servent leurs clients avec passion et constance et qu'elles dépassent les attentes, la croissance organique et une envergure mondiale importante sont inévitables, a poursuivi M. Lockton.

Parmi les autres domaines d'investissement dignes de mention et capacités accrues, mentionnons l'acquisition continue d'expertise en matière de fiscalité, de litiges et de propriété intellectuelle au sein de la pratique de Lockton en matière de responsabilité transactionnelle. Lockton a également fait d'importants investissements dans des pratiques émergentes et spécialisées, y compris la technologie, le transport maritime et les cyberrisques. La plateforme d'analyse exclusive de Lockton Reinsurance, SAGE™, a reçu un brevet au cours de l'exercice 2024, soulignant l'engagement de Lockton à offrir des services vraiment différenciés et novateurs à ses clients.

« Pour l'exercice 2025 et au-delà, Lockton demeure bien placée pour tirer parti de son héritage de forte croissance interne des revenus. Il est important de noter que Lockton maintient une structure de capital prudente et permanente qui nous permettra de continuer à investir dans nos employés et nos clients. « Nous continuerons d'investir dans les talents de pointe de l'industrie et de développer notre gamme de capacités et d'expertise que nous offrons à nos clients, a conclu M. Lockton.

La culture primée de Lockton est reconnue dans le monde entier, notamment en étant certifiée Great Place to Work en Australie et au Mexique, et en recevant la plus haute distinction par b-Entendu au Royaume-Uni, et reconnu comme l'un des meilleurs endroits où travailler dans le secteur de l'assurance pendant 15 années consécutives et comme l'une des sociétés les mieux gérées aux États-Unis pendant quatre années consécutives, ce qui lui a valu un prix Or.

Ce qui distingue Lockton est aussi ce qui nous rend meilleurs : l'indépendance. La propriété privée de Lockton permet à ses 11 700 associés qui font des affaires dans plus de 140 pays de se concentrer uniquement sur les risques, l'assurance et les besoins des clients. Grâce à son expertise qui s'étend partout dans le monde, Lockton offre la compréhension approfondie nécessaire pour obtenir des résultats remarquables. Pour en savoir plus, visitez www.lockton.com

