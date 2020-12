Lock-out chez Gate Gourmet - Une nouvelle marche des lock-outés est prévue demain matin à l'aéroport Montréal-Trudeau

MONTRÉAL, le 30 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Demain matin à compter de 9 h, les membres de la section locale 698 d'Unifor, mis en lock-out par leur employeur Gate Gourmet le 10 novembre dernier, marcheront de leur piquet de grève jusqu'aux rampes d'accès des départs de l'aéroport Montréal-Trudeau.

« La semaine dernière une marche similaire s'est tenue le 24 décembre pour le réveillon de Noël. De la même manière, les membres veulent rappeler qu'ils sont toujours aussi mobilisés en cette veille du jour de l'an », explique John Caluori, adjoint au directeur québécois d'Unifor.

Détails de la marche :

Rassemblement devant le piquet de grève du conflit au 1185 rue Rodolphe Pagé, Dorval.

Départ de la marche vers l'aéroport Montréal-Trudeau (situé tout près) à 9 h.

Recours à des briseurs de grève

Élément récent dans le conflit, un jugement rendu par le Tribunal administratif du travail (TAT) le 21 décembre dernier qui conclut que l'employeur Gate Gourmet a eu recours aux services de quatre briseurs de grève pour faire le travail de ses lock-outés, et ce, en contravention au Code du travail.

Campagne de riposte

Le syndicat Unifor a récemment lancé une campagne de riposte contre les employeurs qui profitent de la Covid-19 pour attaquer les droits des travailleuses et travailleurs. En effet, deux autres lock-out ont frappé les membres d'Unifor au cours des derniers mois dont celui toujours en cours chez Shell Canada à Montréal-Est. Consultez le communiqué de presse émis lors du lancement de la campagne le 21 décembre dernier.

Historique du conflit chez Gate Gourmet

Les négociations entamées en juillet ont été depuis le début très difficiles alors que l'employeur avait en effet une série de demandes de concessions importantes, dont un gel salarial de cinq ans. Gate Gourmet a présenté pas moins de 145 demandes de concession alors que de son côté, le syndicat, conscient de la situation actuelle précaire, n'en avait présenté aucune.

Gate Gourmet est un fournisseur de plats de nourriture pour les compagnies aériennes. L'usine de Dorval a mis à pied des centaines de membres d'Unifor au cours des dernières années en raison de la perte de contrats et plus récemment de la Covid-19. Seule une vingtaine d'employés étaient toujours actifs au moment du lock-out dont la plupart ont plus de 30 ans d'ancienneté.

Des photos de la marche seront disponibles.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

