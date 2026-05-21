Locaux vacants dans Hochelaga-Maisonneuve : Le député solidaire Alexandre Leduc demande de taxer l'inoccupation commerciale dans sa circonscription

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Alors que plusieurs artères commerciales de l'Est de Montréal peinent à se relever d'une dévitalisation dans les dernières années, le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, demande à la Ville de Montréal de taxer l'inoccupation commerciale dans sa circonscription afin d'inciter les loyers à la baisse et ainsi diminuer le nombre de locaux commerciaux laissés vacants.

Aux côtés de commerçants, d'organismes communautaires et d'acteurs du quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, le député lance aujourd'hui une campagne citoyenne pour réclamer à la Ville de Montréal une taxe sur l'inoccupation commerciale. L'objectif : ramener des commerces de proximité et des organismes communautaires sur les rues commerciales, comme la rue Sainte-Catherine et freiner la dévitalisation du quartier.

« Cela fait presque 20 ans que je vis dans Hochelaga-Maisonneuve, et, encore aujourd'hui, on voit trop de vitrines vides, trop de petits commerces forcés de quitter parce que les loyers explosent. La Ville centre et l'arrondissement ont les outils pour agir. Il est temps d'envoyer un message clair aux propriétaires de notre quartier qui préfèrent laisser des locaux vacants plutôt que de les louer à un prix raisonnable. », déclare Alexandre Leduc, député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve.

La taxe sur l'inoccupation commerciale permettrait de créer un incitatif financier pour remettre les locaux vacants sur le marché à des prix accessibles. Il s'agit là d'un geste concret pour soutenir les petits commerçants, les organismes communautaires et les citoyennes et citoyens qui veulent retrouver des rues commerciales vivantes.

« Cela fait des années que plusieurs commerçant-es demandent des mesures concrètes pour lutter contre les locaux vacants. Les acteurs du milieu ont été consultés il y a quelques années, mais sur le terrain, rien ne change. Une taxe d'inoccupation enverrait enfin le message qu'on ne peut pas laisser des locaux se détériorer pendant des années alors que nos quartiers ont besoin de vitalité économique. », souligne Karina Hammond, copropriétaire de La Tisanerie Mandala.

« Les locaux accessibles et abordables se font rares et trop d'espaces commerciaux demeurent vacants pendant des années. Une taxe d'inoccupation permettrait de freiner la spéculation, de remettre des locaux sur le marché et de soutenir les organismes communautaires et commerces qui peinent déjà à assumer des loyers trop élevés. », affirme Jonathan Alarie, directeur de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Le député d'Hochelaga-Maisonneuve invite les citoyennes et citoyens, les commerçant-es et les organismes du quartier à appuyer cette campagne afin d'exprimer à la Ville de Montréal le soutien citoyen envers une mesure de taxation sur l'inoccupation commerciale.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308 ou [email protected]