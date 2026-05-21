AVIS - Qualité de l'air: conférence de presse de Québec solidaire

QUÉBEC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants de médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire et député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, et le responsable solidaire en matière d'Environnement, Etienne Grandmont, tiendront une conférence de presse demain à 10h30 à l'École de cirque de Québec, pour annoncer le lancement d'un outil citoyen national pour la qualité de l'air.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 22 mai 2026

Heure: 10h30

Lieu: École de cirque de Québec, 750 2e avenue, Québec.

Veuillez confirmer votre présence à Victor Wong (coordonnées en signature).

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]