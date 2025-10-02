L'ITHQ salue la mémoire de M. Gabriel Loubier (1932-2025)

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a appris le décès de M. Gabriel Loubier, à l'âge de 93 ans. Ministre du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche du Québec à la fin des années 1960, M. Loubier est reconnu comme l'un des artisans principaux de la création de l'ITHQ, en 1968.

M. Gabriel Loubier, l'un des pères fondateurs de l'ITHQ (Groupe CNW/Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec)

Visionnaire et déterminé, il a porté avec conviction le projet de doter le Québec d'une grande école hôtelière, inspirée des établissements européens, afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre qualifiée d'une industrie en plein essor. Grâce à ses efforts et à son leadership, l'ITHQ voyait le jour il y a plus de 55 ans, amorçant ainsi une histoire d'excellence dans la formation en tourisme, en hôtellerie et en restauration.

En reconnaissance de son rôle fondateur, l'ITHQ a donné en 2012 son nom à la salle de son conseil d'administration. Quelques années plus tard, en 2018, il recevait un diplôme honoris causa, soulignant son apport décisif à la création de ce qui est devenu la plus importante école hôtelière au pays.

« M. Loubier a été l'initiateur d'un rêve qui, plus d'un demi-siècle plus tard, continue de porter fruit pour des milliers d'étudiants et d'étudiantes, et plus largement, pour l'ensemble du Québec et de sa merveilleuse industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Son héritage vit dans chacun(e) de nos diplômé(e)s et dans chaque réalisation de notre grande école. En mon nom, et au nom de toute la communauté de l'ITHQ, j'offre mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer. » - L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

M. Loubier laisse derrière lui une contribution marquante au patrimoine éducatif et touristique du Québec. L'ITHQ lui rend hommage avec beaucoup de gratitude.

