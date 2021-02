Livre blanc sur la réforme de la Loi sur les langues officielles : un espace francophone renforci

MONTRÉAL, le 19 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) voit d'un œil favorable la volonté exprimée dans le livre blanc de la ministre Mélanie Joly, à l'effet de renforcer la présence du français partout au pays, et notamment au Québec. Le gouvernement du Canada témoigne d'une reconnaissance claire à l'effet que la sécurité et la vitalité du français nécessitent une approche particulière.

Le CPQ prendra le temps d'analyser plus en détail le contenu du projet, et souhaite que la démarche, qui témoigne d'une volonté de discussion, d'ouverture et de collaboration, soit propice à de réelles réflexions publiques alors que s'opère une lente et délicate relance économique.

« Je ne peux que me réjouir du signal qui est envoyé aujourd'hui, face à la volonté de renforcer la présence de la langue française partout au pays, en soutenant l'épanouissement, l'apprentissage et la promotion de la culture francophone, notamment au Québec. La volonté d'augmenter l'immigration francophone et d'assurer un décuplement des opportunités d'enseignement du français à travers le Canada ouvrira éventuellement la voie à des opportunités d'affaires pour les entrepreneurs québécois qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés », note Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ

Dans le document présenté aujourd'hui, on note plusieurs chantiers importants en faveur d'un renforcement du français partout au pays, tel que le recourt à l'immigration francophone, notamment pour les enseignants; l'amélioration des possibilités d'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants dans toutes les provinces, et la volonté d'offrir des occasions d'apprentissage des deux langues officielles ainsi que la protection et la promotion du français partout au Canada et dans les institutions publiques, y compris au Québec.

Tel que le CPQ le mentionnait cette semaine, dans son analyse sur les changements aux lois linguistiques, les entreprises privées de compétence fédérale établies au Québec voyaient déjà d'un bon œil l'application de dispositions prévues à la Charte de la langue française. Le projet dévoilé aujourd'hui permettra de prendre cette direction sans en alourdir indument la mise en application, puisqu'on reconnaîtra les certificats de francisation déjà obtenus par ces entreprises.

Le CPQ note avec intérêt la volonté de renforcer l'exemplarité du gouvernement du Canada au niveau du bilinguisme grâce à l'accroissement de la conformité des institutions fédérales, à l'amélioration de la qualité du français et au fait que les fonctionnaires fédéraux recevront davantage de formation en langue seconde.

De plus, le CPQ accueille favorablement la création d'un comité d'experts qui consultera les syndicats et les employeurs afin de développer des recommandations par rapport aux recours possibles pour les travailleurs et consommateurs, ainsi qu'à la définition de ce qu'est une région à forte présence francophone à l'extérieur du Québec.

« Je me réjouis que le gouvernement partage notre préoccupation sur l'importance de soutenir le développement d'un français de qualité et qu'il propose des moyens de le renforcer et de faciliter son accessibilité, que ce soit dans l'enseignement, la traduction des documents que dans la livraison des services du gouvernement », conclut monsieur Blackburn.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Renseignements: Source : Arnaud Champalbert, Directeur - Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : 438 886-9804

Liens connexes

www.cpq.qc.ca