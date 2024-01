Livre blanc sur la périnatalité au Québec - Des acteurs nationaux engagés dans le domaine de la périnatalité en milieu communautaire appellent à un meilleur accompagnement des futurs et nouveaux parents

LÉVIS, QC, le 29 janv. 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité de la santé et les services sociaux, l'Alliance québécoise pour la santé mentale périnatale, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille et le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité lancent aujourd'hui « La périnatalité au Québec : livre blanc du milieu communautaire ». Ce livre blanc expose les priorités d'action du milieu de la périnatalité en ce qui concerne l'accompagnement des familles pendant la période périnatale et émet des recommandations pour améliorer les pratiques actuelles.

« Sur le terrain, les organismes communautaires nous témoignent d'une augmentation des demandes pour leurs services. Ces besoins semblent destinés à perdurer dans le temps. En parallèle, le gouvernement cherche à optimiser le réseau de la santé, à réduire les listes d'attente et à améliorer l'accès aux services. Avec les partenaires, nous avons voulu parler d'une même voix. Le livre blanc fait état de nos préoccupations communes au sujet de l'accompagnement des familles qui attendent ou viennent d'accueillir un enfant. Nous avons sélectionné des priorités d'action et mis en lumière des initiatives inspirantes, issues du terrain, sur lesquelles on peut miser. Nous émettons aussi des recommandations pour améliorer les pratiques. L'objectif de notre démarche est de susciter des réflexions et des discussions collectives, afin de faire évoluer positivement le soutien apporté aux familles pendant la période périnatale. », explique Marie-Claude Dufour, directrice générale du Réseau des Centres de ressources périnatales du Québec, instance à l'origine du projet.

Ce livre blanc sera présenté au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires qui mèneront au dépôt du budget 2024-2025, mais il représente d'abord et avant tout une carte de visite pour le milieu, en vue des prochaines années.

Des priorités d'action basées sur le savoir expérientiel et scientifique

La période périnatale représente un moment charnière dans la vie des parents, qui est marquée par une grande vulnérabilité et par la présence de défis uniques. La préparation à la naissance, la santé mentale périnatale, le soutien en allaitement, le deuil périnatal et le soutien postnatal représentent les priorités d'action sélectionnées par les auteurs du livre blanc, au sujet desquelles il est nécessaire d'agir collectivement.

En renforçant le soutien précoce aux parents, dès la grossesse, notamment en les préparant et en les valorisant dans leur rôle et en les aidant à relever les défis d'adaptation qu'ils rencontrent, il est possible d'obtenir d'importants bénéfices pour les familles du Québec.

Des recommandations pour améliorer l'expérience des parents

Après avoir dégagé plusieurs constats sur la situation actuelle, le livre blanc propose 22 recommandations résumées ci-dessous, pour améliorer les pratiques. Elles visent notamment à :

Assurer un meilleur financement des organismes communautaires qui œuvrent durant la période périnatale et des services en périnatalité qu'ils offrent ;





Informer et sensibiliser les futurs parents aux difficultés qui peuvent survenir durant la période périnatale, afin qu'ils puissent normaliser ce qu'ils vivent et rechercher du soutien au bon moment ;





Augmenter, pérenniser et promouvoir le soutien disponible pour les parents, avant et après la naissance (cours prénataux, prévention et soutien en matière de santé mentale périnatale, d'allaitement et de deuil périnatal, soutien postnatal) ;





Former le personnel et les intervenant(e)s qui travaillent avec les familles durant la période périnatale en matière de santé mentale périnatale, de manière à offrir un soutien sensible et adapté aux besoins des familles ;





Faciliter les collaborations bidirectionnelles entre le réseau de la santé et des services sociaux et le milieu communautaire (pour le référencement et la prise en charge rapide des parents) ;





Renforcer les efforts pour mieux rejoindre toutes les familles qui attendent un enfant, en tenant compte des réalités culturelles et linguistiques des milieux.

« La périnatalité au Québec : livre blanc du milieu communautaire » est disponible au lien suivant : www.rcrpq.com/publications/

