Livre blanc pour un développement économique renouvelé de l'Est de Montréal - Montréal-Nord salue l'approche collective

MONTRÉAL-NORD, le 9 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord salue l'approche collective de développement qui est prônée dans le livre blanc Cap sur l'Est rendu public aujourd'hui par la Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM).

« La Chambre de commerce de l'Est a réussi à réunir, autour d'objectifs communs, de nombreux partenaires concernés par le développement économique de l'Est. Cela correspond tout à fait à notre façon de concevoir le développement économique », a commenté aujourd'hui la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black.

La mairesse en a profité pour rappeler que l'arrondissement de Montréal-Nord a dévoilé il y a un an son plan d'action collectif de développement économique de Montréal-Nord 2018-2023 : Prospérer ensemble. Ce plan est basé sur approche collective. Il est porté par une Table de concertation de développement économique qui regroupe 13 partenaires de divers milieux, dont la CCEM. « Je suis très heureuse de la reconnaissance qui est faite dans le livre blanc des efforts que nous déployons depuis plusieurs années à travailler et à innover ensemble à Montréal-Nord. Il s'agit de l'ADN de notre planification stratégique Oser ensemble et de se retrouver cité de la sorte aux côtés d'autres partenaires qui façonnent le territoire de l'Est en matière d'innovations sociales nous montre à quel point le travail que nous faisons porte ses fruits", a-t-elle ajouté.

L'arrondissement et la Table de quartier de Montréal-Nord travaillent actuellement au développement d'un projet de Maison de l'innovation sociale et économique dans l'Est de Montréal avec la Société de développement Angus. Une autre action qui s'inscrit dans un mode de travail collectif et innovant.

Montréal-Nord accueille aussi très positivement l'importance accordée dans le document à l'amélioration des conditions de déplacements, à la fluidité de la circulation des marchandises ainsi qu'à l'urgence d'investir massivement pour résoudre ce problème. En effet, plusieurs citoyens, commerçants et entrepreneurs de Montréal-Nord sont aux prises avec des enjeux de mobilité et de transport, tant pour venir travailler à Montréal-Nord que pour avoir accès aux emplois et services en dehors du territoire, ce qui constitue un frein au développement économique.

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Renseignements: pour les médias : Daniel Bussières, chef de division, daniel.bussieres@ville.montreal.qc.ca, 514 328-4000, poste 4083

Related Links

ville.montreal.qc.ca/mtlnord