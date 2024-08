SHANGHAI, 22 août 2024 /CNW/ - La filiale de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), Shanghai Electric Wind Power Group, a récemment pris livraison des premiers navires d'exploitation et de service éolien en mer (bâtiments d'intervention sous-marine) d'Asie, le Zhizhen 100 et le Zhicheng 60, à Qidong, dans la province du Jiangsu. Construits par Zhenhua Heavy Industries, ces navires-mères peuvent effectuer des opérations d'exploitation et d'entretien continues dans les parcs éoliens en eau profonde, ce qui atténue en grande partie les irritants dans les navires de transport maritime traditionnels actuels de la Chine, y compris les courtes périodes, l'incapacité d'effectuer des opérations continues, des allers-retours fréquents, une faible efficacité et un mauvais fonctionnement dans des conditions maritimes difficiles.

Le pont sur chevalets pour la compensation des vagues actives dont sont dotés les deux navires-mères conçus pour l’exploitation et l’entretien de l’énergie éolienne, les premiers bâtiments d’intervention sous-marine consacrés à l’énergie éolienne en Asie, mis au point conjointement par Shanghai Electric et Shanghai Zhenhua Heavy Industries, a franchi un goulot d’étranglement technique. (PRNewsfoto/Shanghai Electric)

Liu Xiangnan, vice-président de Shanghai Electric Wind Power Group, a déclaré : « Ces deux navires de service et d'exploitation d'énergie éolienne en mer intègrent une exploitation et un entretien efficaces, des opérations et un entretien écologiques et intelligents, et sont des transporteurs importants pour la structure prospective de l'énergie éolienne électrique en haute mer qui propulsera le développement de qualité des capacités d'exploitation et d'entretien de l'énergie éolienne en mer de la Chine. »

Les spécifications sont différentes pour les modèles Zhizhen 100 et Zhicheng 60 :

Le Zhizhen 100 a une longueur totale de 93,4 m, un barrot de 18 m, une profondeur de 7,6 m et une vitesse de service de 12,3 nœuds;

Le Zhicheng 60 a une longueur totale de 72,76 m, un barrot de 17,5 m, une profondeur de 7 m et une vitesse de service de 12¸ nœuds.

Les deux bâtiments d'intervention sous-marine livrés sont conçus pour un entretien efficace, durable, intelligent et sécuritaire. Ils sont tous deux équipés d'un système de positionnement dynamique DP2, ont un grand espace de chargement et la capacité de stocker des pièces de rechange robustes pour éoliennes. et une autonomie de plus de 30 jours.

Le Zhizhen 100 et le Zhicheng 60 sont équipés d'un appontement de compensation des vagues actives qui atténue le déplacement de la coque en raison des vagues, ce qui permet un transfert efficace du personnel et des pièces de rechange, ainsi que l'entretien du parc éolien, même dans des conditions maritimes difficiles.

Ils sont dotés d'une grue à bras pliant pour les opérations en haute mer, d'un bateau de service, d'une structure d'embarquement et d'une plateforme en alliage d'aluminium pour les hélicoptères.

Propulsés par un système hybride de batteries diesel-électriques et au lithium avec propulsion entièrement électrique et une distribution de barres omnibus à courant continu, ils sont classés dans la catégorie de l'énergie hybride et des navires écologiques certifiés par la China Classification Society (CCS).

Un système d'exploitation intelligent de pointe améliore l'efficacité de l'entretien et réduit l'intensité du travail, ce qui prolonge la fenêtre opérationnelle.

« En tant que pionnier, chef de file et constructeur du domaine de l'énergie éolienne en haute mer de la Chine, Shanghai Electric Wind Power Group participe activement au développement et à la croissance de l'énergie éolienne en haute mer de la Chine, et répond aux besoins en matière d'énergie éolienne en haute mer de la Chine pour se développer en eaux profondes », a déclaré Liu Xiangnan.

