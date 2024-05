CHIBA, Japon, 23 mai 2024 /CNW/ - Du 22 au 24 mai 2024, LiuGong présente six machines électriques à l'occasion du salon Construction&Survey Productivity Improvement Expo (CSPI-EXPO), dont ses excavatrices 9027FE et 922E, ses tables élévatrices à ciseaux LS0607E et LS0808E, et ses chargeuses sur pneus 856HE et 870HE. À la suite de ses apparitions impressionnantes au salon INTERMAT en France et à l'exposition Vei og Anlegg en Norvège, LiuGong a une fois de plus retenu l'attention à l'échelle mondiale grâce à sa technologie novatrice, lors de la présentation de ses produits entièrement électriques pendant l'exposition.

Image1

YouTube: https://youtu.be/NIMcA5WMQ2Y

Le premier jour de l'exposition, LiuGong a organisé un lancement de produits électriques à son kiosque. Des médias de l'industrie du Japon et la Xinhua News Agency ont mené une entrevue exclusive avec Zeng Guang'an, président et chef de la direction de LiuGong. « Depuis qu'elle s'est lancée dans le développement de la technologie électrique en 2014, LiuGong a réalisé des réalisations importantes dans le domaine de l'intelligence électrique au cours d'une décennie de recherche et d'innovation incessantes. LiuGong a connu un franc succès lors de la promotion de ses équipements électriques en Chine, dans les pays de l'ANASE, en Europe, en Amérique du Nord et en Inde. L'entreprise a vendu plus de 5 000 machines électriques dans le monde, ce qui témoigne de sa forte présence au sein du marché mondial. En offrant les produits de LiuGong au Japon, nous entamons un nouveau parcours. Nous visons à aider le Japon à réduire ses émissions de carbone, à soutenir des initiatives écologiques et à réduire les coûts totaux de possession pour les clients grâce à notre gamme complète d'équipements électriques. En même temps, nous respecterons les réglementations culturelles et industrielles du Japon et nous nous engageons à fournir des solutions complètes aux clients japonais au moyen d'équipements qui ont été rigoureusement testés et validés dans le monde entier », a déclaré Zeng Guang'an lors de l'entrevue.

Grâce à leur livrée verte distinctive, les six produits présentés au salon partagent l'ADN de la conception primée Red Dot de LiuGong et placent l'opérateur au cœur de la machine, démontrant le leadership de LiuGong dans le domaine de la technologie des VEB.

À l'avenir, LiuGong travaillera en étroite collaboration avec les concessionnaires japonais locaux pour promouvoir le développement de la construction intelligente et aider le Japon à atteindre ses objectifs en matière d'émissions de carbone. De plus, LiuGong fournira des solutions complètes et efficaces aux clients japonais grâce à des services rapides et efficaces et à un système complet de pièces de rechange, créant ainsi une valeur ajoutée.

Pour en savoir plus, visitez https://www.liugong.com/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2419603/Image1.jpg

