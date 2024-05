Liste 2024 des 100 meilleurs restaurants du Canada - Montréal abrite le meilleur restaurant au pays pour la quatrième année

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Tourisme Montréal est fier de partager que la métropole se démarque une fois de plus dans le palmarès Canada's 100 Best Restaurants, en étant le foyer de près de 30 % des meilleurs restaurants au pays, et en maintenant sa place de leader avec Mon Lapin en tête de liste.

Depuis les débuts de ce palmarès, il y a 10 ans, la métropole a su maintenir une réputation incomparable en matière de gastronomie, célébrant cette année une quatrième consécration en tant que numéro 1 au Canada. Cette performance témoigne de la qualité exceptionnelle de la scène gastronomique locale et confirme la réputation incontestée de Montréal en tant que capitale gastronomique du pays.

« Il n'y a simplement nulle part ailleurs dans le monde où on souhaiterait avoir un restaurant; Montreal c'est magique! C'est grâce à la clientèle gourmande et curieuse que la scène gastronomique ici est si riche. La joie de vivre Montréalaise est unique et contagieuse! Nous ne pouvons pas être plus fiers de notre ville! » s'exclame Vanya Filipovic, copropriétaire de Mon Lapin, qui se voit également remporter le prix de la Meilleure équipe de sommeliers aux côtés de son collègue copropriétaire et sommelier, Alex Landry.

Les restaurants Beba, Monarque, Montréal Plaza et Toqué! sont également honorés dans le top 20. Tout juste ouverts, les restaurants Sabayon et Casavant ont eux aussi réussi à se hisser dans le palmarès. Le chef montréalais de renommée internationale Paul Toussaint, propriétaire du restaurant Kamuy, remporte pour sa part le prix American Express pour le leadership communautaire.

« Quelle fierté de voir Montréal briller autant dans le domaine de la gastronomie! Cette reconnaissance renforce notre engagement à promouvoir nos tables vibrantes et diversifiées », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

Restaurants montréalais dans le top 100 :

1 - Mon Lapin 63 - Bar St-Denis 8 - Beba 68 - Pichai 11 - Monarque 69 - Bouillon Bilk 13 - Montréal Plaza 72 - Alma 19 - Toqué ! 73 - Mastard 21 - Cabaret l'Enfer 79 - Sabayon 41 - Joe Beef 80 - Le Vin Papillon 50 - Salle Climatisée 83 - Foxy 51 - Au Pied de Cochon 84 - Gia Vin et Grill 53 - L'Express 87 - Casavant 54 - Otto 93 - Liverpool House 55 - Paloma 96 - Hoogan et Beaufort 56 - Nora Gray 98 - Le Mousso 61 - Lawrence 100 - Park

Montréal célèbre la gastronomie

Les meilleurs restaurateurs des quatre coins de la province convergeront vers la métropole le 27 mai prochain à l'occasion du Gala des Lauriers de la Gastronomie québécoise. Avec 17 catégories à célébrer, la soirée soulignera la richesse et la diversité de la scène culinaire québécoise. Le talent et le dévouement des chefs, des restaurateurs et de tous ceux qui contribuent à faire de la gastronomie locale un véritable attrait touristique seront également à l'honneur lors de la cérémonie. Encore cette année, Tourisme Montréal s'engage dans l'excellence gastronomique et remettra un prix dans la catégorie du tourisme gourmand. Ce prix reconnait le rôle crucial de la cuisine locale dans l'expérience globale des visiteurs.

Le Sommet Place des saveurs à Montréal

Montréal a été sélectionnée pour la tenue de la deuxième édition du Sommet Place des saveurs, conférence annuelle sur le tourisme culinaire et l'agrotourisme au Canada. L'événement se tiendra du 26 au 28 mai à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal montera sur scène pour expliquer le rôle clé que joue l'organisme dans la mise en valeur de l'importance croissante de la gastronomie dans l'industrie du tourisme. Il explorera par ailleurs les liens entre la cuisine locale, l'identité culturelle et l'attrait touristique.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

SOURCE Tourisme Montréal

Renseignements: Aurélie de Blois, Conseillère principale, relations publiques et médias, Tourisme Montréal, [email protected].