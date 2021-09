MONTRÉAL, le 21 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique Lion (NYSE: LEV) (TSX: LEV) (« Lion » ou la « Société »), un fabricant de premier plan de véhicules urbains de poids moyens et lourds entièrement électriques, a organisé aujourd'hui la première visite de l'usine de la Société à l'intention des analystes et des investisseurs institutionnels.

Marc Bédard, Président-fondateur de Lion, a donné le coup d'envoi de l'événement en passant en revue les activités de la Société. Sa présentation a été suivie par celle d'autres membres de l'équipe de direction qui ont discuté des moteurs de l'activité de Lion, ainsi que des initiatives de croissance à long terme de la Société. Les analystes et investisseurs institutionnels ont également pu visiter l'usine de fabrication de Lion située près de Montréal, Québec et assister à une présentation détaillée des autobus scolaires et des camions entièrement électriques de Lion.

« Nous avons été ravis d'organiser la première visite de l'usine de Lion à l'intention des analystes et des investisseurs institutionnels depuis notre introduction aux bourses de New York et de Toronto en mai dernier, » a commenté Marc Bédard. « Nous avons profité de cette occasion pour discuter de notre stratégie de croissance présentée dans le passé, et pour donner une idée plus précise de la façon dont nous avons acquis une expertise dans le domaine des batteries au cours de nos 10 années de recherche et développement dans le secteur de la technologie reliée aux batteries », a-t-il ajouté.

Une copie de la présentation est disponible sur la page « Événements et présentations » de la section « Investisseurs » du site Internet de la Société à l'adresse www.thelionelectric.com.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. La société crée, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs des composants clés de ses véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincue que la transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera des améliorations majeures dans notre société, notre environnement et notre qualité de vie. Les actions de Lion sont négociées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

Renseignements: Personnes-ressources: Isabelle Adjahi, Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable, [email protected], 450 432-5466, poste 171

