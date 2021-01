MONTRÉAL et VILLE DE QUÉBEC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Lion Électrique (Lion), un fabricant innovant de véhicules urbains de poids moyens et lourds zéro émission spécialement conçus pour être entièrement électriques, a annoncé aujourd'hui un nouveau chapitre dans sa collaboration avec FLO et sa maison mère AddÉnergie avec la signature d'une entente de distribution. FLO est un important réseau nord-américain de bornes de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents développés par AddÉnergie. Dans le cadre de cet accord, Lion proposera désormais à ses clients à travers l'Amérique du Nord la gamme de bornes de recharge AddÉnergie fournies par FLO, y compris les bornes de recharge intelligentes CA et CC, ainsi que ses services associés de logiciels infonuagiques de gestion de la charge et de l'énergie.

Les produits de recharge de FLO viendront s'ajouter au portefeuille de solutions de recharge proposé par LionÉnergie, une équipe dédiée de spécialistes en infrastructure et en gestion de l'énergie au sein de Lion, dont la mission est de faciliter la transition aux véhicules électriques pour les clients, en les éduquant et en leur fournissant des solutions d'infrastructure de recharge clé en main complètes, adaptées à leurs besoins. LionÉnergie accompagne les clients à toutes les étapes, de la sélection des équipements à l'installation, ainsi que la gestion des équipements. L'annonce a été faite lors du Forum international sur la gestion des parcs de véhicules IMPULSION MTL, auquel ont participé des représentants des deux sociétés.

« Une gestion adéquate de l'énergie est un facteur essentiel pour réduire le coût total de possession des véhicules électriques, et l'expertise de FLO en matière de recharge intelligente est une autre opportunité pour nous d'offrir aux clients de LionÉnergie des produits et services qui aideront à maximiser leur retour sur investissement », a déclaré Marc Bédard, Président et fondateur de Lion Électrique. « Ce partenariat démontre la vision commune de deux chefs de file nord-américains de l'électrification des transports et nous sommes enthousiastes de voir ce que l'avenir réserve à nos deux entreprises. »

« Notre collaboration avec Lion a débuté en 2015 et a aidé FLO à développer des solutions de recharge innovantes et pertinentes pour le transport électrique moyen et lourd. Ce segment particulier étant désormais mûr pour une croissance accélérée, nous sommes ravis de travailler avec un leader du secteur comme Lion pour alimenter efficacement les flottes, et ainsi mettre plus de véhicules zéro émission sur la route aujourd'hui et dans le futur », a déclaré Louis Tremblay, Président et chef de la direction de FLO | AddÉnergie.

Lion a aujourd'hui plus de 300 véhicules zéro émission sur la route en Amérique du Nord, avec plus de 10 millions de kilomètres parcourus depuis 2016. Tous les véhicules Lion sont fabriqués dans les installations nord-américaines de l'entreprise, qui ont la capacité de construire jusqu'à 2 500 véhicules par an.

FLO propose une gamme complète d'équipements de recharge, allant des bornes de recharge résidentielles aux bornes rapides à 100 kW CC. Grâce à des solutions logicielles innovantes, FLO possède une vaste expérience en matière d'électrification de flotte et de gestion intelligente de l'énergie.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. L'entreprise pense, conçoit et produit des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble tous les composants de ses véhicules : châssis, ensemble de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Lion croit que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie.

Transaction avec Northern Genesis

Le 30 novembre 2020, Lion a annoncé avoir conclu un accord de regroupement l'entreprises et un plan de réorganisation en vertu duquel, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture usuelles, une filiale à 100% de Lion fusionnera avec Northern Genesis Acquisition Corp. (NYSE : NGA), une société d'acquisition à vocation spéciale cotée en bourse, axée sur l'engagement envers la durabilité et un positionnement fort centré sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance. À l'issue de la transaction, Lion devrait être cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

Thelionelectric.com

À propos de FLO

FLO est un important réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligents de premier plan en Amérique du Nord. Chaque mois, FLO et sa compagnie-mère, AddÉnergie, rendent possible environ un demi-million de sessions de recharge et le transfert de 5,5 GWh d'électricité, grâce à plus de 35 000 bornes de première qualité déployées sur des réseaux publics, ainsi que des installations commerciales et résidentielles. Le siège social de FLO et le centre des opérations réseaux sont situés à Québec, alors que l'usine d'assemblage d'AddÉnergie se trouve à Shawinigan. L'entreprise possède également un bureau régional à Montréal et des équipes régionales basées en Ontario, en Colombie-Britannique, en Californie, dans l'état de New York et en Floride. Pour plus d'informations, visitez flo.com.

