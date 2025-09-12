SAINT-JÉRÔME, QC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - La Compagnie Électrique Lion (LION) est heureuse d'annoncer que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a approuvé son plan visant à remettre en circulation les autobus scolaires électriques de marque LION-C. Ce plan, élaboré avec le soutien de Transport Canada, ouvre la voie à un retour progressif et sécuritaire des autobus scolaires sur les routes du Québec dès lundi.

La SAAQ a souligné la collaboration et la proactivité de LION, de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA), des opérateurs et de Transport Canada, qui ont travaillé de concert pour assurer la sécurité routière et minimiser les impacts sur les familles et le réseau scolaire.

Le plan, qui s'appuie sur un bulletin d'inspection préventive développé par Lion au cours des derniers jours et envoyé à l'ensemble des opérateurs concernés, prévoit la poursuite des vérifications tout au long de la fin de semaine. De ce fait, les véhicules seront progressivement autorisés à reprendre la route à mesure que leur conformité sera confirmée.

Par ailleurs, l'analyse technique se poursuit en collaboration avec Transport Canada afin d'identifier la cause de l'incident survenu mardi dernier. LION peut toutefois confirmer que ni la batterie électrique ni le système de propulsion ne sont en cause.

L'équipe de LION réaffirme sa volonté d'agir avec rigueur et de collaborer activement avec les opérateurs afin d'offrir un transport scolaire sécuritaire.

À propos de LION

LION conçoit, fabrique et distribue des autobus scolaires électriques, assemblés à 100 % au Québec. Son approche intégrée et son accompagnement technique personnalisé en font un partenaire de confiance pour les opérateurs de transport scolaire. L'entreprise offre un soutien complet, allant de l'électrification des flottes à l'installation des infrastructures, permettant aux clients de simplifier leur transition énergétique et de se concentrer sur leur mission essentielle : assurer un transport sécuritaire pour les élèves. Résolument tournée vers l'avenir, LION s'engage à propulser l'électrification des transports et contribue activement à la décarbonation de l'économie pour un avenir plus durable.

SOURCE La Compagnie Électrique Lion

