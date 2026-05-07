MONTREUX, Suisse, le 7 mai 2026 /CNW/ - Du 27 au 28 avril 2026, la réunion annuelle du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) s'est tenue à Montreux, en Suisse. Ce premier forum mondial sur le développement durable a réuni près de 600 participants de grandes entreprises du monde entier pour discuter de sujets cruciaux comme le programme de réduction des émissions à l'horizon 2030 et l'économie circulaire.

Andy Zhou, chef de la direction de Linglong Tire, fait une présentation au WBCSD (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Le président de Linglong Tire, Zhou Lingkun, a été invité à prendre la parole lors de la session « China Sustainable Business Practice ». Il a déclaré que dans le contexte des objectifs mondiaux de « double contrainte carbone », le développement durable est devenu une tâche obligatoire pour les entreprises. Linglong a intégré des principes verts et faibles émissions de carbone à sa stratégie de base, visant à construire un écosystème vert dans l'ensemble de la chaîne industrielle. L'entreprise a établi des objectifs clairs en matière de carboneutralité : une réduction de 52,07 % d'ici 2035 et le zéro émission nette d'ici 2050.

Au cours de la réunion, Linglong Tire a officiellement reçu son certificat d'adhésion au WBCSD. En tant que premier fabricant de pneus en Chine continentale à rejoindre la Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR), Linglong soutient des projets de caoutchouc naturel certifiés FSC pour soutenir les moyens de subsistance des producteurs de caoutchouc, contribuer à la préservation des forêts et protéger les droits des travailleurs, des peuples autochtones et des communautés locales. Dans le domaine du recyclage des ressources, Linglong promeut l'utilisation de déchets de caoutchouc liquides et le noir de carbone pyrolytique pour utiliser efficacement les pneus usés et assurer un cycle fermé des ressources.

Un des faits saillants a été la présentation par Linglong de son pneu nouvellement développé composé à 85 % de matériaux durables. Ce pneu utilise plus de 60 % de matériaux biologiques renouvelables et environ 25 % de matériaux recyclés, ce qui le place à l'avant-garde de l'industrie chinoise du pneu et parmi les chefs de file mondiaux. Il utilise des matériaux novateurs comme la silice de cendre de riz et le caoutchouc biologique pour remplacer les ingrédients traditionnels à base de pétrole, ce qui réduit considérablement l'empreinte carbone du produit, à la source. Fait important, il maintient une performance de haut niveau, répondant aux normes les plus élevées (niveau « A ») de l'UE Tire Label dans des domaines clés comme la résistance au roulement et le freinage sur chaussée mouillée.

Le président Zhou a souligné que le pneu à 85 % de matériaux durables n'est qu'un nouveau point de départ. À terme, l'objectif de Linglong est de réaliser un pneu 100 % en matériaux durables d'ici 2040. L'adhésion au WBCSD marque la reconnaissance internationale de ses efforts en matière de développement durable, et l'entreprise compte participer activement à des discussions mondiales pour collaborer à un avenir plus vert pour la mobilité.

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SOURCE Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

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