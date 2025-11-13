BELÉM, Brésil, 13 novembre 2025 /CNW/ - Le 10 novembre, lors de l'événement parallèle « Ecological Civilization and Beautiful China Practices » (Civilisation écologique et belles pratiques chinoises), qui s'est tenu au pavillon de la Chine lors de la COP30 à Belém, au Brésil, la Chine a présenté ses réalisations en matière de civilisation écologique à la communauté internationale. En tant que représentant de la transition verte industrielle de la Chine, Wang Feng, président de Linglong Tire, a été invité à prononcer un discours liminaire, dans lequel il a présenté les pratiques et les engagements de l'entreprise en matière de développement à faibles émissions de carbone. Linglong s'est engagée à atteindre son pic d'émissions de carbone d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050, soit dix ans avant l'échéance mondiale fixée par l'Accord de Paris.

Linglong a élaboré une feuille de route claire pour atteindre la neutralité carbone, en réduisant systématiquement ses émissions grâce à l'utilisation rationnelle de l'énergie, à la recherche et au développement de pneus durables et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise vise à réduire ses émissions de carbone de 52,07 % d'ici 2035 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Elle encourage la transformation écologique à travers cinq axes principaux : les nouveaux matériaux, les technologies, les processus, les équipements et l'énergie. Par exemple, elle a lancé le premier pneu au monde composé à 79 % de matériaux durables, ce qui répond aux normes de performance les plus élevées de l'UE. Linglong prévoit d'augmenter ce ratio à 85 % d'ici 2028 et d'atteindre une utilisation de matériaux durables à 100 % d'ici 2040. Parmi les innovations, citons l'utilisation de matériaux biosourcés tels que la silice de cendre de balle de riz et le caoutchouc itaconate à base de maïs pour remplacer les matières premières traditionnelles à base de pétrole, dont certaines peuvent réduire les émissions de carbone de 35 %.

Sur le plan technologique, le nouveau pneu SPORT MASTER e de Linglong intègre des technologies de pointe primées, telles que la technologie BPT (Balanced Pressure Technology) qui optimise la répartition de la pression au sol.

Linglong s'engage également à bâtir un écosystème vert dans l'ensemble de la chaîne industrielle. En tant que premier fabricant de pneus en Chine continentale à rejoindre le GPSNR, il promeut activement la transparence et la conformité de la chaîne d'approvisionnement. Grâce à des projets de caoutchouc naturel durable certifiés FSC, Linglong étend sa responsabilité environnementale à l'étape des matières premières, assurant une gestion durable depuis les forêts jusqu'aux pneus. En matière de recyclage des ressources, l'entreprise exploite des ateliers sur le caoutchouc récupéré et encourage l'utilisation de caoutchouc liquide récupéré et de noir de carbone issu de la pyrolyse, répondant ainsi efficacement à la pression environnementale exercée par les pneus usagés et établissant un cycle de ressources en boucle fermée.

Wang Feng a souligné que la feuille de route double carbone de Linglong n'est pas seulement un engagement en faveur de la protection de l'environnement, mais aussi une révolution en matière d'efficacité et de valeur de la production. L'entreprise continuera à innover afin de fournir aux utilisateurs du monde entier des solutions de pneus écologiques de haute qualité. Linglong est disposée à collaborer avec toutes les parties pour construire un monde propre et beau grâce à des actions concrètes.

