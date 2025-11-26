Le partenariat souligne la portée et la résonance mondiale des Bulls de Chicago et témoigne des efforts de Linglong Tire pour continuer à développer son portefeuille de marketing sportif

CHICAGO, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le 25 novembre 2025, Linglong Tire a annoncé un partenariat mondial avec les Bulls de Chicago, l'équipe de renommée mondiale de la NBA. Cet accord marque une autre mesure importante de Linglong Tire dans le domaine du marketing sportif et l'avancement de la stratégie de croissance internationale des Bulls.

LINGLONG TIRE ANNONCE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LES BULLS DE CHICAGO (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Dans la foulée des partenariats de Linglong avec Chelsea et Real Madrid, l'entente avec les Bulls de Chicago approfondit la planification stratégique mondiale de Linglong et élargit son portefeuille de collaborations avec des marques sportives mondiales de premier plan.

Les Bulls souhaitent établir des liens avec un plus grand nombre d'amateurs du monde entier en créant des expériences légendaires en ligne et en personne tout en élargissant ses partenariats stratégiques avec les marques. Cet esprit s'inscrit dans la philosophie de marque fondamentale de Linglong qui consiste à stimuler la performance et les percées technologiques, en particulier dans les domaines de la science des matériaux et de la conception des structures.

En tant que fabricant mondial de pneus de premier plan, Linglong s'engage à intégrer une technologie novatrice et une excellente performance dans chaque produit. Que ce soit pour les déplacements urbains ou dans des conditions qui changent rapidement comme lors d'une partie de la NBA, Linglong inspire la confiance grâce à une forte adhérence, un contrôle précis et un confort silencieux.

La coopération stratégique avec les Bulls de Chicago est un élément clé de la stratégie de Linglong visant à accroître sa présence sur le marché nord-américain. Linglong mise sur des marques nord-américaines, dont Green Max, ATLAS et Evoluxx, qui soutiendront également ce partenariat. À l'avenir, avec le développement de la base de production de la marque au Brésil, Linglong établit progressivement un réseau de chaîne d'approvisionnement couvrant les Amériques, jetant des bases solides pour des opérations localisées et la pénétration du marché.

Linglong appuiera les initiatives de promotion de l'image de marque et d'engagement des admirateurs, y compris la présentation du match annuel du Nouvel An lunaire de l'équipe, alors que les Bulls célébreront l'année du cheval le 19 février 2026. Des programmes de basketball communautaire aux visites expérientielles en technologie hors ligne, les Bulls et Linglong Tire travailleront ensemble pour communiquer avec des amateurs et des utilisateurs du monde entier qui sont passionnés par le basketball et la fiabilité, la sécurité et l'innovation offertes par des pneus de haute qualité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2832446/image.jpg

