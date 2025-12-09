YANTAI, Chine, 9 décembre 2025 /CNW/ - Le 7 décembre, Linglong Tire a organisé sa conférence mondiale des partenaires à l'occasion de son 50e anniversaire à Zhaoyuan, dans la province du Shandong, sur le thème « 50 ans de Linglong : toujours en avant ». Cet événement a réuni des acteurs majeurs du secteur, des experts universitaires et des partenaires internationaux afin de revenir sur le demi-siècle de croissance de l'entreprise et de définir une stratégie tournée vers l'avenir, axée sur l'innovation durable et la création de valeur collaborative.

Dans son discours, le président Wang Feng a retracé l'évolution de Linglong depuis sa création en 1975. Depuis ses origines en tant qu'usine unique dans la péninsule de Jiaodong, l'entreprise a connu de multiples transformations stratégiques pour devenir une entreprise mondiale dont les produits sont distribués dans 173 pays. M. Wang a exprimé sa gratitude envers les conseillers universitaires, les partenaires universitaires, les institutions financières, les fournisseurs et les clients, soulignant que les étapes importantes franchies par Linglong ont été rendues possibles grâce à une confiance mutuelle et à une collaboration solide.

Pour l'avenir, Wang Feng a exprimé l'ambition de Linglong de passer d'une « grande entreprise » à une « entreprise exceptionnelle », ancrée dans une philosophie axée sur le client. La société se concentrera sur la création d'un écosystème industriel mondial ouvert, inclusif et synergique, favorisant une coopération plus étroite tout au long de la chaîne de valeur grâce à l'innovation technologique.

La conférence a donné lieu à des dialogues de haut niveau sur la transformation verte et intelligente dans l'industrie du pneu. Des invités de marque, dont l'ambassadrice de Serbie en Chine, Maja Stefanović, et l'académicien Zhang Liqun, ont salué le rôle de Linglong dans la promotion de la coopération internationale et du progrès technologique. Lors d'une cérémonie de remise de prix, Linglong a rendu hommage à ses partenaires de longue date, tels que Bekaert et VMI, pour leur soutien indéfectible.

Plusieurs avancées technologiques ont été dévoilées, soulignant l'engagement de Linglong en faveur du développement durable :

Des pneus fabriqués à partir de 79 % de matériaux biosourcés , améliorant l'efficacité des ressources.

, améliorant l'efficacité des ressources. Des pneus intelligents auto-réparateurs qui renforcent la sécurité proactive.

qui renforcent la sécurité proactive. Une technologie de pneus sans air pour les écosystèmes de mobilité du futur.

pour les écosystèmes de mobilité du futur. Un système intelligent d'auto-réparation qui élève la sécurité des pneus à de nouveaux sommets.

Ces innovations reflètent la capacité de Linglong à transformer ses engagements en matière de durabilité en produits tangibles.

La société a également signé plusieurs accords stratégiques avec des institutions de premier plan. Ces collaborations, qui couvrent les nouveaux matériaux, l'énergie verte et la numérisation, marquent le passage d'une relation traditionnelle de chaîne d'approvisionnement à un écosystème intégré de création de valeur.

Alors que Linglong s'apprête à entamer un nouveau chapitre, l'entreprise a réaffirmé son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et de la responsabilité sociale. En renforçant ses partenariats mondiaux et en adoptant un écosystème industriel ouvert, Linglong vise à surmonter les défis futurs et à mener l'industrie du pneu vers un siècle plus durable et plus brillant. À travers cette conférence, Linglong Tire a démontré non seulement ses réalisations historiques et sa force d'innovation, mais aussi une feuille de route claire pour une croissance collaborative à long terme. :

