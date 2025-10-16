MADRID, 16 octobre 2025 /CNW/ -- La célébration du 50e anniversaire de Linglong Tire s'est récemment déroulée à Madrid. Plus de 200 distributeurs du monde entier se sont réunis à Madrid pour assister à ce moment important.

M. Wang Feng lors de son discours de célébration (PRNewsfoto/Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.)

Au cours de l'événement, tous les invités ont été conviés à visiter le plus grand sanctuaire de football du monde, le stade Santiago Bernabéu, pour assister au match passionnant entre le Real Madrid et VillarrealT. Le logo « 50 ans de Linglong » a brillé au sein du magnifique Bernabéu, tandis que la légende de la marque, vieille d'un demi-siècle, entrait en résonance avec la passion du football. L'interaction en direct avec la légende du Real Madrid, Roberto Carlos, a été encore plus passionnante et a porté l'atmosphère à son paroxysme.

La collaboration avec un groupe de propriété intellectuelle de classe mondiale comme le Real Madrid est un reflet stratégique des efforts continus de Linglong pour renforcer sa présence sur les marchés haut de gamme européens et mondiaux. Depuis 2020, Linglong a fait du développement mondialisé son moteur principal. À ce jour, les produits de l'entreprise couvrent 173 pays dans le monde, avec un réseau de vente mondial de près de 200 000 points. Les activités à l'étranger représentent la moitié du portefeuille d'activités de Linglong et constituent un moteur de croissance essentiel pour la réalisation de ses « objectifs stratégiques pour 2030 ». Linglong a également obtenu la reconnaissance de nombreux équipementiers de renommée internationale et a réussi à s'implanter dans les systèmes d'approvisionnement des principaux constructeurs automobiles en Europe et en Amérique, confirmant ainsi l'influence de la « marque Linglong » sur le marché mondial.

Au cours de la cérémonie de remise des prix, Linglong a exprimé son plus grand respect et sa sincère gratitude à ses partenaires distributeurs qui ont marché à ses côtés pendant de nombreuses années. Ils sont la force clé de l'expansion de Linglong sur les marchés internationaux et un pont solide reliant les produits aux utilisateurs.

À ce nouveau point de départ historique, Linglong continuera à défendre la philosophie « Coopération et innovation », en s'appuyant sur ses six compétences clés, « pouvoir stratégique, pouvoir d'innovation, pouvoir de produit, pouvoir d'organisation, pouvoir de marketing et pouvoir de marque », pour servir conjointement les utilisateurs en unissant les usines, les distributeurs et les magasins. Ensemble, grâce à une innovation technologique continue, à une excellente qualité des produits et à un système de service efficace, ils répondront aux occasions et aux défis de la transformation de l'industrie. En ce moment, la lumière des étoiles au-dessus de Bernabéu reste brillante, mais le voyage de Linglong Tire se dirige déjà vers une mer d'étoiles plus vaste. Il ne s'agit pas d'une célébration d'un point final, mais d'un appel à un nouveau voyage; avec la pelouse verte comme témoin, la passion comme voile et la stratégie comme rame, Linglong naviguera vers ses 50 prochaines années glorieuses! La célébration du 50e anniversaire de Linglong Tire se poursuit bientôt en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2796763/photo.jpg

