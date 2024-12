ARLINGTON, Virginie, le 24 déc. 2024 /CNW/ - La Consumer Technology Association (CTA)® accueille Linda Yaccarino, chef de la direction de X Corp, le plus grand site de nouvelles en ligne et de réseaux sociaux au monde, à titre de conférencière au salon CES® 2025. Mme Yaccarino se joindra à la journaliste d'enquête lauréate d'un prix Emmy, Catherine Herridge, dans le cadre d'une conversation liminaire le mardi 7 janvier à 13 h 30 dans la salle de bal Palazzo à la Vénitienne.

Linda Yaccarino, chef de la direction, X Corp Catherine Herridge

Leader transformatrice et visionnaire, Mme Yaccarino fait des vagues en tant que chef de la direction de X Corp, où elle est à l'avant-garde de la définition de l'avenir de la communication numérique. Sous sa direction, X est devenu une plateforme dynamique favorisant les conversations mondiales et les solutions novatrices pour les marques, les créateurs et les collectivités.

« X est la salle de nouvelles mondiale dans votre poche. « C'est le seul endroit où il est possible de dialoguer librement entre tout le monde - le public et les puissants, a déclaré Mme Yaccarino. « Le salon CES est l'endroit idéal pour partager comment nous refaçonnons complètement l'ensemble de l'écosystème. »

« La carrière de Linda incarne l'esprit du CES - innovation, résilience et vision, a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction, CTA. « Son leadership et sa contribution au monde des médias et de la technologie font d'elle la personne idéale pour inspirer et mettre notre auditoire au défi de réfléchir avec audace à l'avenir. »

« Linda est une pionnière et sa conférence au CES 2025 suscitera sans aucun doute des conversations significatives sur le paysage en évolution de la création de contenu, des plateformes sociales et de la façon dont la technologie permet aux créateurs et aux collectivités de prospérer, a déclaré Kinsey Fabrizio, présidente, CTA.

Catherine Herridge s'entretiendra avec Mme Yaccarino. Mme Herridge, qui travaillait auparavant pour CBS News, est une journaliste indépendante qui a un auditoire croissant de plus de 850 000 personnes sur X. Elle défend ardemment le premier amendement et la liberté de presse.

La conférence sera diffusée en direct sur Live.CES.Tech, X, Facebook, YouTube et LinkedIn.

X Corp se joint à Panasonic Holdings, NVIDIA, Accenture, Volvo Group, Delta et Waymo dans la série de conférences du CES 2025. Inscrivez-vous dès maintenant au CES 2025. Les détails et la programmation sont disponibles sur .

À propos du salon CES® :

Le salon CES est l'événement technologique le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs s'emparent de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le CES sur les médias sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, CTA® incarne le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

