« Tout en saluant cette nomination, le Fonds immobilier de solidarité FTQ souhaite remercier Linda Plante pour sa contribution précieuse dans l'organisation et dans le secteur de l'immobilier au Québec. Elle se démarque par son expertise multidisciplinaire en immobilier commercial et son intérêt pour le développement durable », souligne M. Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Linda Plante est à la tête de l'équipe d'une vingtaine d'employés de la gestion immobilière du Fonds immobilier de solidarité FTQ depuis 2019. Son équipe offre des services de gestion immobilière dans les secteurs bureaux, commerciaux, industriels ou institutionnels.

L'immeuble de bureaux de catégorie A totalisant 321 000 pi2 de superficie locative et abritant le siège social du Fonds de solidarité FTQ, l'édifice Louis-Laberge à Montréal, fait partie des immeubles sous la gestion de son équipe. L'édifice a obtenu la certification BOMA BEST Platine en 2019, puis la certification LEED v.4 O+M niveau platine en 2020. C'est le premier immeuble au Québec à obtenir cette double certification platine et le deuxième au Canada.

Son parcours

Linda Plante possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'immobilier commercial qu'elle a acquise au sein de grandes sociétés immobilières canadiennes à titre de directrice générale et de directrice principale, notamment chez Ivanhoé Cambridge où elle a œuvré pendant 13 ans. Au cours de sa carrière, elle a notamment dirigé les activités de gestion de parcs immobiliers d'envergure dans la grande région de Montréal et de Québec. Elle a cumulé la gestion de près de 10 millions de pi2 d'aire locative, dont le complexe Place Ville Marie et le Centre de commerce mondial de Montréal. À sa grande expérience en gestion immobilière s'ajoutent la gestion d'actifs et la gestion de risques opérationnels. Linda est reconnue pour son leadership collaboratif et son sens du travail d'équipe.

Linda détient le titre comptable CPA, CMA et elle a complété un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval. Elle a bonifié son développement académique par le programme CPM (Certified Property Manager) de l'Institut immobilier du Canada.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de BOMA Québec

BOMA Québec est le plus important regroupement de propriétaires et de gestionnaires d'immeubles commerciaux. Ses membres détiennent et gèrent plus de 85 % des immeubles commerciaux de classe A au Québec. Leader dans le domaine depuis sa fondation en 1927, BOMA Québec a développé un créneau d'excellence dans la gestion immobilière ayant notamment pour but d'accroître la valeur de l'actif immobilier. L'Association favorise aussi activement l'adoption de principes de gestion efficiente et responsable des immeubles, notamment par son programme BOMA BEST®, une certification environnementale d'avant-garde aujourd'hui reconnue par l'ensemble de l'industrie.

