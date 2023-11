Linda Caron présente un projet de loi afin de corriger une iniquité envers les aînés invalides

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, a présenté, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, un projet de loi qui modifie la Loi sur le régime de rentes du Québec et qui vise à corriger une iniquité importante envers les aînés invalides.

En effet, la Loi, dans sa forme actuelle, plonge des milliers de personnes aînées en situation d'invalidité dans une précarité financière inacceptable. C'est pourquoi la députée libérale de La Pinière demande à la CAQ de faire adopter rapidement son projet de loi, afin d'éliminer les pénalités qui ont pour effet de réduire la rente des personnes invalides, dès l'âge de 65 ans.

« Il n'y a aucune raison valable pour continuer de pénaliser ces personnes. Il s'agit d'une discrimination reconnue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Pourquoi la CAQ s'entête-t-elle au point d'avoir déposé un pourvoi de la décision du TAQ pour maintenir cette iniquité envers les aînés invalides? J'espère sincèrement que la CAQ va appeler ce projet de loi pour préserver la dignité des personnes aînées invalides au Québec. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

