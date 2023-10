Linda Caron dépose une pétition pour venir en aide aux parents d'enfants sévèrement handicapés ou gravement malades

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Une pétition comptant 2028 signataires et réclamant un meilleur arrimage entre le programme de Supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE) et le mécanisme de chèque emploi-service, a été déposée aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par la députée libérale de La Pinière, Linda Caron.

Initiée par l'Étoile de Pacho, un réseau d'entraide œuvrant à la reconnaissance des droits des parents d'enfants ayant un diagnostic de handicap sévère ou une maladie grave, la pétition dénonce notamment la complexité pour les parents naturels de profiter des deux programmes auxquels ils ont pleinement droit, pour des raisons administratives.

En effet, le SEHNSE et le chèque emploi-service relèvent de deux ministères différents, ce qui complexifie sérieusement l'accès à ces deux formes d'aide financière pour les parents naturels d'enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels ou atteints d'une maladie grave. Les pétitionnaires demandent donc au gouvernement de modifier sa façon de faire afin que les deux programmes soient coordonnés et systématiques quand vient le temps d'évaluer l'admissibilité des enfants.

« La complexité administrative actuelle fait en sorte que les parents ne peuvent pas accéder à plein aux programmes prévus pour leur enfant. Concrètement, ça veut dire que les parents risquent de ne plus pouvoir garder leur enfant à la maison; ça veut dire que la famille s'appauvrit car au moins un parent doit rester à la maison à temps plein pour donner les soins nécessaires à l'enfant; ça veut aussi dire des répercussions sur les autres enfants de la famille et ça mine l'équilibre familial. Je demande à la CAQ de répondre rapidement au cri du cœur des familles et de leur simplifier la vie. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

« Malgré nos demandes et les nombreuses approches de l'Étoile de Pacho auprès des ministres concernés, le dossier est au point mort depuis l'élection. La CAQ doit faire preuve de sensibilité et cesser de mettre des bâtons dans les roues des parents proches aidants qui ont un urgent besoin de soutien de la part de leur gouvernement. Plutôt que d'aider ces familles, le gouvernement caquiste leur rend la vie plus compliquée encore. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]