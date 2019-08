Lima 2019 : Résumé du jour 1 de l'Équipe parapanaméricaine canadienne et aperçu du jour 2

Le Canada a donné le coup d'envoi du tournoi de rugby en fauteuil roulant vendredi avec une victoire de 60-24 sur l'Argentine. Les 12 joueurs de l'équipe ont enregistré des minutes sur le terrain pour contribuer au triomphe. Le titre de meilleur marqueur de la journée est revenu à Benjamin Perkins avec 11 essais. L'équipe sera de retour sur le terrain samedi pour deux autres matchs alors que la ronde préliminaire se poursuit. Elle disputera un premier match à 10 h heure locale / 11 h HNE avant de se mesurer à la Colombie à 17 h heure locale / 18 h HNE.

« L'Argentine a fait beaucoup de progrès depuis notre dernière rencontre sur le terrain il y a quatre ans. Elle nous a opposé une bonne résistance et nous verrons de quelle façon nous nous mesurerons aux autres équipes pendant le reste du tournoi. Quelques-unes d'entre elles, comme la Colombie et le Brésil sont autour du top 12 mondial et on s'attend à des matchs relevés. Il y a quatre ans, nous avons battu les Américains aux Jeux parapanaméricains de Toronto pour mettre la main sur notre billet pour Tokyo et j'espère que nous arrivons à rééditer l'exploit pour éviter une qualification secondaire plus près des Jeux. »

- Zak Madell

Le tournoi de para tennis de table en était à sa deuxième journée et Ian Kent a réussi sa troisième victoire des Jeux pour prendre la tête de son groupe dans la catégorie 8 et avancer en quart de finale. Peter Isherwood s'est lui aussi assuré d'une place au tour éliminatoire avec une victoire vendredi qui lui a valu la deuxième place de son groupe. Il est le premier athlète en fauteuil roulant du Canada à dépasser la ronde préliminaire dans des Jeux multisports. Samedi, les premières médailles de l'épreuve individuelle seront remises et Ian Kent, Peter Isherwood et Stephanie Chan sont en lice pour un podium.

« J'ai remporté deux médailles aux trois dernières éditions [des Jeux parapanaméricains], mais ça ne veut rien dire. L'important, c'est ce qui se passe maintenant et je vis dans le moment présent. Le passé, c'est de l'histoire ancienne et j'espère faire ma marque à Lima, un match à la fois. »

- Ian Kent

« C'est la première fois qu'un athlète en fauteuil roulant du Canada dépasse la ronde préliminaire et je suis vraiment content. Ce sont aussi mes premiers Jeux multisports et c'est un grand moment pour le tennis de table canadien. Accéder aux éliminatoires était mon objectif et j'ai hâte d'appliquer ce que les deux derniers matchs m'ont appris pour avancer. »

- Peter Isherwood

Pour tous les résultats du 23 août de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, CLIQUEZ ICI.

APERÇU DES COMPÉTITIONS DU JOUR 2

En plus des matchs de rugby en fauteuil roulant et de para tennis de table, cinq sports sont à l'horaire samedi alors que les Jeux battront leur plein.

Le Canada aura une journée chargée sur le terrain de volleyball assis : les hommes affronteront la Colombie et le Pérou et les femmes, le Brésil. La journée de l'équipe masculine commence à 8 h heure locale / 9 h HNE et celle de l'équipe féminine, sept heures plus tard. Pour elle, le tournoi de Lima 2019 commence à 17 h heure locale / 18 h HNE.

aura une journée chargée sur le terrain de volleyball assis : les hommes affronteront la Colombie et le Pérou et les femmes, le Brésil. La journée de l'équipe masculine commence à 8 h heure locale / 9 h HNE et celle de l'équipe féminine, sept heures plus tard. Pour elle, le tournoi de 2019 commence à 17 h heure locale / 18 h HNE. Les deux parajudokas de l'équipe, Priscilla Gagné et Justin Karn , ont la médaille d'or dans leur mire. Déjà médaillés des Jeux parapanaméricains, Priscilla Gagné (52 kg femmes) et Justin Karn (60 kg) participeront à la ronde préliminaire le matin. Les finales suivront en après-midi.

, ont la médaille d'or dans leur mire. Déjà médaillés des Jeux parapanaméricains, Priscilla Gagné (52 kg femmes) et (60 kg) participeront à la ronde préliminaire le matin. Les finales suivront en après-midi. Les épreuves de para-athlétisme commencent à 15 h heure locale / 16 h HNE. Plusieurs Canadiens avec des chances de médailles sont en piste samedi, dont le titulaire du record du monde dans la catégorie T38, Nathan Riech , qui vise l'or au 1500 m . Ses coéquipiers Liam Stanley et Mitchell Chase seront de la même course. Au 5000 m T13, Guillaume Ouellet a enregistré le chronomètre le plus rapide au monde cette année et il vise lui aussi le podium. Les athlètes suivants seront aussi à l'œuvre : David Bambrick , Michael Barber , Thomas Normandeau , Ljiljana Ljubisic , Amy Watt et Martha Gustafson Sandoval .

, qui vise l'or au . Ses coéquipiers et seront de la même course. Au T13, a enregistré le chronomètre le plus rapide au monde cette année et il vise lui aussi le podium. Les athlètes suivants seront aussi à l'œuvre : , , , , et . Les joueurs de tennis en fauteuil roulant Thomas Venos et Jonathan Tremblay participeront à leurs premiers matchs individuels sur la terre battue de Lima. Il s'agit d'une première participation à des Jeux multisports pour les deux athlètes. Thomas Venos affronte le Mexicain Raul Ortega et Jonathan Tremblay , le Péruvien Jesus Mayhua .

et participeront à leurs premiers matchs individuels sur la terre battue de s'agit d'une première participation à des Jeux multisports pour les deux athlètes. affronte le Mexicain Raul Ortega et , le Péruvien . L'équipe canadienne féminine de basketball amorce le tournoi contre la Colombie à midi. L'équipe des cocapitaines Cindy Ouellet et Arinn Young a besoin d'un top deux pour se qualifier pour les Jeux paralympiques de l'an prochain.

OÙ REGARDER

Cinq sports sont présentés en direct sur la page Facebook du CPC, sur le service de diffusion gratuit CBC Gem, sur cbcsports.ca, sur l'application CBC Sports pour iOS et Android et sur l'application Radio-Canada Sports et sur radio-canada.ca/sports.

Horaire en direct du samedi 24 août :

11 h HNE - Match Canada - Brésil, rugby en fauteuil roulant, ronde préliminaire

13 h 30 HNE - Match Canada - Colombie, basketball en fauteuil roulant, ronde préliminaire (FEMMES)

16 h HNE - Jour 1 des compétitions de para-athlétisme

18 h HNE - Match Canada - Colombie, rugby en fauteuil roulant, ronde préliminaire

RESSOURCES POUR LES MÉDIAS

*Les photos sont disponibles à l'adresse photos.paralympic.ca (inscrivez-vous pour ouvrir un compte) et sur Dropbox. Vous pouvez les utiliser gratuitement aux fins éditoriales en indiquant la source : Comité paralympique canadien.



*Pour consulter les citations éclair, cliquez ici.



*Pour consulter la bio des athlètes et la liste des membres de l'Équipe parapanaméricaine canadienne, cliquez ici.



*Des faits saillants en vidéo, des clips et des entrevues avec les athlètes sont disponibles sur demande à digital@paralympic.ca.

Suivez @CDNParalympique pour les dernières nouvelles

À propos de l'Équipe parapanaméricaine canadienne : Le Canada est représenté par 151 athlètes qui prennent part aux épreuves de 13 sports aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Ils se déroulent du 23 août au 1er septembre.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca



[LIEN] LISTE DES ATTACHÉS DE PRESSE DE CHACUN DES SPORTS

Pour faire une demande d'entrevue avec les athlètes pendant les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, communiquez avec l'attaché de presse du sport en question.

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: CONTACTS POUR LES MÉDIAS, Nicole Watts, Gestionnaire, Relations publiques, nwatts@paralympic.ca, WhatsApp : 1-613-462-2700, Cell Lima : +51 920 342 739

Related Links

http://paralympic.ca/