NEW YORK, 16 août 2024 /CNW/ - LILYSILK célèbre son 14e anniversaire et le mois de la marque en août et célèbre fièrement la Journée nationale des organismes sans but lucratif le 17 août en annonçant deux nouveaux partenariats avec la World Woman Foundation et I Support The Girls. De plus, LILYSILK poursuit sa collaboration avec des partenaires de longue date, dont la National Breast Cancer Foundation®, Baby2Baby et One Tree Planted, démontrant un engagement soutenu envers le soutien communautaire et la durabilité environnementale.

La Journée nationale des organismes sans but lucratif sert à rappeler les efforts collectifs des particuliers et des organisations pour créer un monde plus équitable et compatissant, en soulignant le rôle essentiel dans la résolution des problèmes sociétaux, la promotion de la justice sociale et la prestation de services essentiels aux personnes dans le besoin.

LILYSILK est ravie de s'associer à la World Woman Foundation en tant que partenaire de mode durable. Cette collaboration vise à autonomiser les femmes en Amérique du Nord et en Europe en faisant la promotion de la durabilité et du leadership grâce à l'utilisation de produits de soie durables.

« Nous sommes ravis de nous associer à LILYSILK, une marque qui partage notre engagement envers le développement durable et l'autonomisation des femmes », a déclaré Rupa Dash, cheffe de la direction de la World Woman Foundation. « Ce partenariat est une étape importante vers la création d'un avenir plus durable tout en inspirant les femmes du monde entier. »

LILYSILK appuie fièrement I Support The Girls (ISTG) en faisant don de soutiens-gorge d'une valeur de plus de 8 000 dollars américains pour promouvoir la dignité pour tous. Dana Marlowe, fondatrice et directrice générale d'ISTG, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat : « Le généreux don de LILYSILK nous permet de soutenir des centaines de personnes dans le besoin ». ISTG recueille et distribue des articles essentiels aux femmes sans abri et en détresse, favorisant ainsi la dignité et la confiance.

Depuis 2022, LILYSILK soutient fermement la National Breast Cancer Foundation®, en fournissant des masques pour les yeux d'une valeur de plus de 5 000 dollars américains et de 43 000 dollars américains pour aider les femmes qui reçoivent un traitement contre le cancer du sein.

LILYSILK continue d'appuyer Baby2Baby, aidant l'organisation à continuer de fournir des articles essentiels comme des couches. Pour célébrer la fête des Mères cette année, LILYSILK a aidé Baby2Baby à distribuer 250 000 couches aux mères et à leurs bébés. De plus, en 2023, LILYSILK s'est associée à One Tree Planted pour planter 35 000 arbres au Brésil et au Mexique, réaffirmant ainsi son engagement envers les efforts de développement durable et de reboisement.

« Nous exprimons notre plus profonde gratitude à nos partenaires sans but lucratif qui nous permettent d'avoir un impact positif », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « En collaborant avec des organismes sans but lucratif, nous soulignons notre engagement envers le développement durable et l'autonomisation communautaire. »

