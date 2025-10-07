NEW YORK, 7 octobre 2025 /CNW/ - En ce mois de la sensibilisation au cancer du sein, LILYSILK renforce son engagement continu envers la santé des femmes en annonçant l'extension de son partenariat avec la National Breast Cancer Foundation® (NBCF). Lancée en mars 2024, la collection Caring de la marque comprend désormais quatre nouveaux modèles de vêtements de nuit dans une teinte rose rubis exclusive. Du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2026, 20% des ventes brutes au détail de l'ensemble de la collection Caring seront reversés à la NBCF pour aider à financer le dépistage précoce, l'éducation et les services de soutien aux patientes.

LILYSILK renouvelle son partenariat avec la NBCF et élargit sa collection Caring pour soutenir la sensibilisation au cancer du sein

Cette initiative s'appuie sur une relation de longue date entre LILYSILK et la NBCF, qui a débuté en 2022. Les contributions de LILYSILK ont joué un rôle essentiel dans l'avancement de la mission de la NBCF : « Helping Women Now® ». La marque a versé un total de 18 265,37 dollars, dont 5 000 dollars de dons directs et 13 265,37 dollars provenant de la vente de la collection Caring.

Ces contributions ont permis de financer l'éducation en santé du sein de 32 femmes, d'offrir 23 mammographies, de soutenir 75 intervenants pivots et d'offrir des services d'accompagnement personnalisés à 123 patientes. Les fonds ont également permis de financer 204 événements HOPE Kit Packing Party organisés au siège de la NBCF, de permettre à 1 558 bénévoles de participer à divers programmes et de livrer 11 kits HOPE à des femmes en cours de traitement. Ces résultats reflètent l'impact tangible et positif sur la vie qui se cache derrière chaque achat de la collection Caring, renforçant la conviction de LILYSILK que l'élégance peut donner du pouvoir et que les choix du quotidien peuvent conduire à des changements extraordinaires.

Les nouveaux styles de vêtements de nuit comprennent la robe de nuit Hope's Midi Strap, l'ensemble de camisole courte en soie, le peignoir Comfort Mid Silk et la chemise de nuit Tailored Silk. Chaque pièce est fabriquée à partir de la soie exclusive de LILYSILK, un tissu luxueux qui présente un éclat perlé d'un côté et une finition mate de l'autre. Tissé de manière responsable à l'aide d'une technique unique, le matériau est respirant, hypoallergénique, retient l'humidité et se porte en toute élégance, quelle que soit la saison. Chaque article arbore un logo brodé en ruban rose pour offrir du réconfort et inspirer les personnes touchées par le cancer du sein.

« Chez LILYSILK, nous pensons que soutenir les femmes signifie être à leurs côtés à chaque étape de la vie », déclare David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Depuis 2022, notre partenariat avec la National Breast Cancer Foundation nous a aidés à fournir non seulement des dons, mais aussi de l'espoir et de la force aux femmes confrontées au cancer du sein. Alors que nous entamons notre quatrième année ensemble, nous demeurons déterminés à soutenir la mission de la NBCF et à avoir un impact significatif pour les femmes et leurs familles. »

Pour en savoir plus, visitez www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2782844/LILYSILK_Renews_Partnership_NBCF_Expands_Caring_Collection_Support_Breast_Cancer.jpg

SOURCE LILYSILK

CONTACT : Sherry Zhang, courriel : [email protected]