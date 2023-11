NEW YORK, 16 novembre 2023 /CNW/ - En prévision des rassemblements chaleureux de la saison des Fêtes, LILYSILK, la plus importante marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les personnes à vivre une vie spectaculaire et durable, a dévoilé aujourd'hui une exquise collection de vêtement d'intérieur 2023 ainsi qu'une gamme élargie de produits en soie biologique certifiée GOTS . Conçues pour allier confort et élégance, les nouvelles lignes promettent de rehausser l'expérience des Fêtes à la maison, en offrant un mélange de style et de durabilité, allié à la douceur inégalée de la soie de haute qualité.

LILYSILK 2023 Homewear Collection

L'importance du confort dans sa propre maison qui se veut un sanctuaire étant reconnue, les nouvelles offres de LILYSILK arrivent juste au moment où les températures plus fraîches et l'esprit de l'Action de grâces et de Noël nous encouragent à chérir notre vie à la maison. La collection de vêtement d'intérieur, conçue à partir des meilleurs matériaux, comprend des articles distinctifs comme l' ensemble pyjama rayé boutonné sur toute la longueur The Amalfi . Cet ensemble, qui incarne le luxe et la détente, met en valeur la riche texture et les teintes apaisantes, idéales pour se prélasser pendant les fêtes ou pour dormir paisiblement.

L' ensemble pyjama Pena , qui s'inspire de l'esthétique majestueuse du Palais de Pena, est un autre article phare de la collection, qui propose un style intemporel pour les vêtements d'intérieur. Disponibles dans les couleurs vert olive foncé et blanc de lys, ces pyjamas garantissent que l'élégance ne se limite pas au monde extérieur.

Élargir la durabilité : amélioration de la gamme de produits certifiée GOTS

Fidèle à son engagement envers les bonnes pratiques environnementales, LILYSILK a élargi sa gamme de produits certifiée GOTS . Les normes GOTS, reconnues mondialement, garantissent que les textiles sont biologiques et produits de façon éthique. Après le lancement réussi de ses premières taies d'oreiller en soie certifiée GOTS en mai, la marque comprend maintenant une plus vaste gamme de produits comme les pyjamas, les chemises de nuit et les draps, qui répondent tous aux critères rigoureux des normes GOTS.

Cette expansion est marquée par la taie d'oreiller laconique en soie 22 Momme , qui témoigne du dévouement de LILYSILK à combiner des pratiques écologiques et une qualité durable. La taie d'oreiller, connue pour sa durabilité et sa composition sans produits chimiques, souligne l'engagement de la marque à offrir un luxe à la fois consciencieux et réconfortant.

« Notre objectif est d'améliorer le bien-être de nos clients grâce à des produits domestiques luxueux, confortables et durables, a déclaré David Wang, chef de la direction, pour expliquer la philosophie de la marque. Chez LILYSILK, nous sommes dévoués à améliorer le confort de la vie à la maison. Notre collection « pyjama » et notre gamme de produits certifiée GOTS sont soigneusement conçues pour que nos clients puissent profiter d'un mélange harmonieux de confort et de style raffiné pendant leurs moments les plus précieux à la maison. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2278663/LILYSILK_2023_Homewear_Collection.jpg

SOURCE LILYSILK

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, [email protected]