LILYSILK présente la collection SILKAIRY™, une expression plus légère de la soie pour un mouvement moderne

NEW YORK, 16 juillet 2026 /CNW/ - LILYSILK, la principale marque de soie au monde qui inspire à vivre de manière spectaculaire, lance aujourd'hui SILKAIRY™, la troisième collection de sa gamme activewear. Conçue pour le mouvement, le voyage et le quotidien, la nouvelle collection apporte une touche plus légère et plus agréable aux vêtements inspirés de la soie grâce à une fabrication en tissus innovants et à des coupes polyvalentes.

LILYSILK présente la collection SILKAIRY™

Le tissu SILKAIRY™ présente une structure d'air unique à trois couches. Les surfaces intérieures et extérieures lisses procurent la douceur et le drapé naturel associés à la soie, tandis que la couche centrale creuse crée une sensation de douceur sans ajouter de poids inutile. L'extensibilité intégrée favorise la flexibilité et la récupération de la forme pour permettre à chaque vêtement de bouger confortablement avec le corps.

Le résultat est une collection qui s'appuie sur les qualités traditionnelles de la soie de douceur, de fluidité et de raffinement tout en introduisant une expérience plus décontractée. Légère, respirante et douce, la collection SILKAIRY™ est conçue pour donner une sensation de douceur sans devenir restrictive et confortable sans perdre son aspect soignée.

Parmi les pièces clés de la collection, le pantalon large de détente présente une taille haute et une coupe droite fluide qui tombe parfaitement de la hanche à l'ourlet. Un cordon intérieur, des plis pressés discrets et des ourlets épurés créent une coupe ajustable et raffinée. Le short à ourlet courbé dispose d'une ceinture galbée à ajustement dissimulé, tandis que les coutures courbées et les panneaux articulés suivent les contours de la hanche pour une silhouette épurée.

Le haut demi-zip à manches courtes a une forme décontractée et légèrement boxy, avec une demi-fermeture éclair convertible se ferme en col montant bas ou s'ouvre en V doux. Le passepoil étroit en charmeuse de soie apporte un contraste raffiné, tandis que le tissu flotte légèrement loin du corps. La veste de jogging zippée écourtée offre une structure souple grâce à ses coutures latérales profilées, son col montant modeste et ses poignets et son ourlet froncés.

« Nous avons développé SILKAIRY™ pour intégrer la sensation raffinée de la soie dans des vêtements plus légers, plus souples et plus faciles à porter tout au long de la journée », déclare David Wang, directeur général de LILYSILK. « La collection prolonge notre orientation sportive grâce à une fabrication soignée et à un design polyvalent. Nous espérons qu'elle permettra aux clients d'apprécier la soie dans le cadre d'un mode de vie actif et moderne. »

La collection SILKAIRY™ est disponible partout dans le monde dès le 16 juillet. Pour en savoir plus, visitez www.lilysilk.com ou suivez LILYSILK sur Instagram @lilysilk et Facebook @Lilysilk.

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SOURCE LILYSILK

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