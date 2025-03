NEW YORK, 1er mars 2025 /CNW/ -- LILYSILK, la principale marque de soie au monde qui se veut une inspiration pour tous en faveur d'une vie spectaculaire et plus écologique, inaugure son tout premier magasin concept au cœur du vibrant Meatpacking District à Manhattan dans le cadre d'un événement grandiose organisé le 27 février 2025. Située au 654, rue Hudson, la boutique ouvre ses portes à ses clients. Ceux-ci pourront y apprécier l'engagement de la marque envers l'artisanat de la soie de qualité supérieure dans un environnement de vente au détail immersif.

Le tout premier magasin concept de LILYSILK au 654, rue Hudson, à New York

Après 15 ans de croissance régulière, cet événement marque l'aboutissement du développement de LILYSILK dans la vente au détail traditionnelle, faisant entrer ses célèbres vêtements en soie, sa literie et ses accessoires dans une dimension commerciale jamais atteinte.

S'intégrant en une parfaite harmonie aux boutiques haut de gamme et aux lieux culturels du quartier, le magasin reflète l'esthétique raffinée de LILYSILK. Conçu par ViaClover, une entreprise de renom du sud de la Californie, l'espace se caractérise par un fond BLANC LILAS épuré et des touches de VERT LILAS, créant une atmosphère accueillante et élégante.

« Le magasin est une toile vierge, qui permet de mettre en valeur les créations de LILYSILK », a déclaré Alexander Meder, vice-président et directeur général de LILYSILK Retail & Wholesale. « Les œuvres d'art VERT LILAS et les coins salon confortables rendent l'expérience de magasinage encore plus luxueuse, tandis que le soin apporté à la conception des étagères et des penderies donne l'impression familière d'un placard que l'on pourrait avoir chez soi. »

Dans le cadre de la grande ouverture exclusive de sa boutique, LILYSILK accueillera plus de 100 représentants des médias, des professionnels du secteur et des fidèles de la marque. Ce sera l'occasion pour LILYSILK de présenter à ses invités la vision créative de la marque et pour Yijia Shen, sa directrice de la création, de faire ses premiers pas publics.

Les invités recevront l'ensemble exclusif LILYSILK Dreamer, comprenant une taie d'oreiller en soie, un masque pour les yeux et des chouchous en soie, conçus pour un meilleur sommeil, une peau plus saine et une relaxation ultime. Ils pourront également personnaliser leurs achats grâce à une expérience de broderie sur mesure avec deux machines à broder sur place. Pour marquer de manière encore plus éclatante l'inauguration du magasin, un cadeau spécial sera offert aux clients pour tout achat en magasin.

Consultez notre site à l'adresse :

654, rue Hudson, New York, NY 10014

Heures d'ouverture :

Lundi : Fermé

Du mardi au vendredi : 11 h 00 - 18 h00

Samedi : 11 h 00 - 19 h 00

Dimanche : 12 h 00 - 17 h00

« Nous sommes ravis de présenter le premier magasin concept de LILYSILK à New York, une ville qui représente l'innovation, le style et l'élégance intemporelle », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Ce lieu est plus qu'une boutique : il s'agit d'une destination pour ceux qui apprécient la soie artisanale de la plus belle qualité, la mode responsable et le luxe moderne. Rejoignez-vous lors de ce moment inoubliable qui nous voit grandir ensemble avec la communauté.»

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2630147/LILYSILK_s_First_Ever_Concept_Store_654_Hudson_Street_New_York.jpg

SOURCE LILYSILK

PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, courriel: [email protected]