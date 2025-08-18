NEW YORK, 19 août 2025 /CNW/ - LILYSILK, marque de soie mondiale de premier plan qui inspire ses clients à mener une vie spectaculaire et durable, a dévoilé la collection SILKERRY™, sa première ligne de vêtements de sport confectionnés à partir du tissu éponge enrichi en soie exclusif de la marque. Conçue pour allier luxe et confort, la gamme SILKERRY™ combine la douceur respirante du coton éponge et les propriétés naturellement rafraîchissantes et douces pour la peau de la soie naturelle hautement concentrée. Ce lancement marque l'entrée de LILYSILK dans le secteur des vêtements de sport modernes, avec des pièces qui se portent aussi bien dans les studios de yoga que dans la rue.

LILYSILK lance sa toute première ligne de vêtements de sport : SILKERRY™

SILKERRY™ redéfinit le tissu éponge en tissant des fibres de soie naturelle directement dans le coton éponge, créant ainsi une surface ultra-lisse qui glisse sur la peau, réduit les frottements et aide à maintenir la fraîcheur grâce aux propriétés antimicrobiennes naturelles de la soie. Sa conductivité thermique élevée évacue la chaleur pour un refroidissement instantané, tandis que ses propriétés d'évacuation de l'humidité assurent le confort de l'utilisateur pendant ses mouvements. La couche extérieure en coton éponge naturel apporte structure, respirabilité et durabilité, garantissant que chaque pièce conserve sa forme et sa douceur même après de nombreux lavages et utilisations.

La création de SILKERRY™ est le fruit de 15 années de recherche menée par LILYSILK auprès des consommateurs, qui a mis en évidence un changement dans les modes de vie modernes. Les vêtements de sport ont évolué au-delà de l'usage gymnique pour devenir des incontournables de la garde-robe quotidienne, les consommateurs recherchant des vêtements qui allient fonctionnalité et esthétique raffinée. LILYSILK répond à cette demande avec une collection qui offre un équilibre parfait entre élégance et polyvalence.

« Les vêtements de sport ne sont plus réservés à la salle de sport. Le sport, le travail et la vie quotidienne s'entremêlent de plus en plus, et les consommateurs recherchent des vêtements qui allient style et élégance, a expliqué David Wang, chef de la direction de LILYSILK. SILKERRY™ apporte le luxe de la soie aux vêtements de sport, créant des pièces qui passent sans effort du tapis de yoga à la rue. »

La première collection SILKERRY™ présente trois lignes distinctes, chacune avec son propre concept et sa pièce signature, toutes disponibles en quatre coloris polyvalents : noir, chiné, espresso et rose poudré. Seamflow, inspirée par le rythme et la structure de la vie urbaine, allie un design raffiné à une grande liberté de mouvement, comme en témoigne le sweat à capuche Seamflow Verge, oversize et arrivant aux hanches, doté de poches pratiques et d'une fermeture zippée fluide. Porchlight capture la chaleur et la simplicité de la vie quotidienne, offrant des silhouettes décontractées mais raffinées, telles que le short Porchlight Lounge à taille souple, idéal pour rester à la maison ou aller prendre un café. Heirloom '89 rend hommage aux classiques intemporels avec une touche de sport vintage, incarnée par la veste Heirloom '89 Zip, spacieuse mais raffinée, conçue pour le confort, la confiance et un style durable.

Découvrez la collection SILKERRY™ et plus encore à l'adresse www.lilysilk.com.

