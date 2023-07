NEW YORK, 22 juillet 2023 /CNW/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, lance aujourd'hui sa collection d'automne 2023, dont le thème est L'art de vivre . LILYSILK encourage les amateurs de soie à explorer « l'art de vivre » et à apprécier le côté délicat, élégant et poétique des magnifiques articles d'automne de l'icône mondiale de la soie.

La collection comprend de la soie artisanale et du cachemire méticuleusement tissé. Elle est idéale pour passer à la nouvelle saison et propose de belles nouvelles couleurs, notamment :

Les nouvelles rayures noires et blanches de la chemise en soie à rayures Amalfi sont stables et sobres. Cette élégante chemise en soie à 100 % lui confère une touche délicate et les rayures verticales audacieuses de couleurs classiques la rendent adaptée à toute occasion. Confectionnée à partir de soie de mûrier charmeuse à 100 %, la chemise en soie sur mesure est respirante et légère, et est douce sur la peau. Une silhouette raffinée dans les nouveaux tons classiques de noir et d'olive foncée apporte un style intemporel et un confort parfait pour l'automne.

Les principaux nouveaux produits comprennent :

Le chemisier en crêpe de Chine à taille nouée , qui attire l'attention, est fabriqué de façon exquise à partir de la crêpe de Chine emblématique de LILYSILK. L'article est léger et durable. Des plis et des coupes spectaculaires à la taille mettent l'accent sur la figure et le charisme féminin, et les manches longues et légèrement gonflées rehaussent la minceur du haut du corps.

Des chandails d'automne luxueux, doux et délicatement chauds, faits de cachemire ultra-fin et de laine mérinos, étreignent la personne qui les porte de façon élégante et confortable. L'ensemble cardigan et chemise 100 % cachemire Gemini rehausse toute garde-robe avec une chemise 100 % cachemire avec des poignets contrastés et un ourlet qui convient pour le bureau ou l'apéritif en plein air. Un cardigan en cachemire Gemini avec ourlet contrastant peut être jumelé pour un look complet.

« Nous avons soigneusement choisi Untermyer Park and Gardens à New York pour tourner notre nouvelle collection d'automne qui met en valeur le charme unique de LILYSILK et présente une parfaite fusion de l'art et de la vie. Inspirée par la beauté et la créativité que l'on retrouve dans tous les aspects de la vie, la collection L'art de vivre présente une gamme d'articles méticuleusement conçus qui incarnent l'élégance, la sophistication et la polyvalence, explique David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Nous aimerions inviter les amoureux de LILYSILK à explorer notre nouvelle collection, à se plonger dans ses designs enchanteurs et à découvrir l'art de vivre par la mode. »

