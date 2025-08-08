NEW YORK, 8 août 2025 /CNW/ -- LILYSILK , la première marque de soie au monde dédiée à inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, est fière de célébrer son 15e anniversaire aujourd'hui sous le thème « Des petits fils aux grands rêves ».

Depuis ses humbles débuts en 2010, LILYSILK est devenue une marque mondiale très appréciée, connue pour son engagement en faveur de la qualité, de l'innovation et d'un mode de vie durable. Le parcours de la marque, des fils de soie fins aux rêves grandioses, reflète les histoires de millions de clients qui ont adopté l'élégance, le confort et la détermination dans leur vie quotidienne.

15 années de croissance : enraciné dans l'artisanat, à la conquête du monde

Au cœur du succès de LILYSILK réside un dévouement inébranlable envers les matériaux de haute qualité. De sa soie de mûrier de qualité 6A emblématique à sa laine mérinos et à son cachemire certifiés, la marque continue de peaufiner son savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, les produits de LILYSILK sont soutenus par des certifications reconnues à l'échelle internationale, notamment OEKO-TEX, GOTS, GCS et RWS, confirmant son engagement envers l'approvisionnement éthique et la durabilité.

L'innovation est également au cœur de l'évolution de la marque. En plus de la soie de mûrier de qualité 6A, de la laine mérinos et du cachemire naturel, la marque a introduit des tissus avant-gardistes tels que le Nombre d'or 7030 , la soie lavable à la machine , le jersey de soie , et un mélange de soie et de laine .

LILYSILK travaille aussi activement à redéfinir le luxe écoresponsable dans le cadre de collaborations réfléchies. De récentes collections capsules, mettant en vedette la styliste hollywoodienne Elizabeth Stewart et la maison de textile britannique à l'origine des tissus Liberty , infusent un style intemporel et une durabilité moderne. La participation de longue date de l'entreprise au Mouvement zéro déchet est visible dans tous les détails, des emballages certifiés FSC à un solide programme de recyclage avec TerraCycle®, qui a déjà réutilisé plus de 2 700 articles de soie et de cachemire pour les transformer en nouveaux matériaux.

Hors ligne, la première boutique concept de LILYSILK a ouvert ses portes dans le Meatpacking District de New York plus tôt cette année, et une deuxième boutique devrait ouvrir ses portes cet automne. Ces espaces visent à offrir une expérience de marque immersive célébrant à la fois le savoir-faire et la communauté.

Perspectives : célébrations, mission et nouveaux rêves

À l'occasion de son 15e anniversaire, LILYSILK déploie une série d'offres exclusives. À compter du 8 août, les clients pourront bénéficier d'un rabais de 20 % sur les commandes de plus de 299 $ et d'un rabais de 25 % sur les commandes de plus de 499 $. Les clients passant des commandes de plus de 499 $ recevront également un sac tote Lily en édition limitée.

La marque redouble également d'efforts dans sa mission de donner du pouvoir et d'inspirer. En tant que partenaire de premier plan de Dress for Success® Worldwide , LILYSILK fera un don de 15 000 $ pour soutenir la mobilité économique des femmes. Parallèlement, l'entreprise élargit son partenariat avec la National Breast Cancer Foundation, Inc.® (la fondation nationale américaine de lutte contre le cancer du sein), engageant 20 % des ventes au détail brutes de sa collection en collaboration avec la fondation, qui comprend notamment une nouvelle série de vêtements de nuit qui sera lancée en septembre, pour soutenir les personnes atteintes de cancer du sein.

« Alors que LILYSILK célèbre son 15e anniversaire, nous réfléchissons au parcours et aux personnes qui l'ont façonnée, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. À nos clients, à nos partenaires et à notre équipe infatigable : vous avez transformé une petite étincelle en un mouvement mondial. Alors que nous commençons un nouveau chapitre, nous nous engageons à tisser des rêves plus audacieux, où la tradition rencontre l'innovation, où la durabilité est une seconde nature, et où la soie continue de raconter des histoires qui dépassent les frontières. »

