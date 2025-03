NEW YORK, 14 mars 2025 /CNW/ - LILYSILK, première marque de soie au monde dédiée à inspirer les personnes à vivre une vie spectaculaire et durable, a officiellement lancé la collection capsule LILYSILK X Elizabeth Stewart, une collaboration exclusive avec la styliste hollywoodienne de renom Elizabeth Stewart. Ce partenariat allie l'engagement de LILYSILK pour un luxe durable à l'expertise stylistique d'Elizabeth Stewart, pour une garde-robe sophistiquée et confortable, adaptée aux styles de vie dynamiques d'aujourd'hui.

« Nous sommes ravis de dévoiler notre collaboration exclusive avec Elizabeth Stewart, la célèbre styliste hollywoodienne connue pour son sens exceptionnel de l'élégance, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Ce partenariat redéfinit l'essence de la sophistication naturelle et de l'allure intemporelle, en associant la soie luxueuse de LILYSILK à l'art inégalé du stylisme d'Elizabeth. »

Elizabeth Stewart, reconnue pour ses talents de styliste exceptionnels auprès des célébrités de premier plan, apporte son expertise à cette collection capsule exclusive. Ancrée dans le développement durable, la collection met en avant l'utilisation par LILYSILK de matériaux d'origine éthique et de méthodes de production respectueuses de l'environnement.

« Je travaille avec de nombreuses marques et je suis toujours à la recherche d'entreprises qui prennent réellement en compte leur impact sur l'environnement, a indiqué Elizabeth Stewart. C'est pourquoi je suis ravie de collaborer avec LILYSILK; notre engagement commun en faveur de la durabilité et de la qualité rend cette collection vraiment spéciale. »

La collection capsule LILYSILK X Elizabeth Stewart présente six tenues sur mesure, avec un total de 11 pièces polyvalentes qui allient harmonieusement luxe, confort et durabilité :

Du Denim : Un costume ajusté inspiré du denim avec une veste courte et un pantalon large à taille haute, pour que vous puissiez vous rendre facilement à un dîner en arrivant de l'aéroport.

: Un costume ajusté inspiré du denim avec une veste courte et un pantalon large à taille haute, pour que vous puissiez vous rendre facilement à un dîner en arrivant de l'aéroport. Voyageur Urbain : Une approche moderne des vêtements décontractés avec un blouson aviateur oversize et un pantalon de jogging, pour un confort ultime sans compromettre le style.

: Une approche moderne des vêtements décontractés avec un blouson aviateur oversize et un pantalon de jogging, pour un confort ultime sans compromettre le style. Vogue Polyvalente : Une association raffinée entre un pull et une jupe en satin, parfaite pour passer du jour à la nuit en toute simplicité.

: Une association raffinée entre un pull et une jupe en satin, parfaite pour passer du jour à la nuit en toute simplicité. Mosaicus Novus : Un chemisier audacieux, conçu pour être polyvalent; associez-le à un pantalon de tailleur pour le travail ou à un jean pour une sortie décontractée.

: Un chemisier audacieux, conçu pour être polyvalent; associez-le à un pantalon de tailleur pour le travail ou à un jean pour une sortie décontractée. Palette Ludique : Des chemises de bowling aux couleurs vives avec des pantalons de tailleur, pour un équilibre parfait entre plaisir et sophistication.

: Des chemises de bowling aux couleurs vives avec des pantalons de tailleur, pour un équilibre parfait entre plaisir et sophistication. Paradis Du Patchwork : Un ensemble de pyjama unique en son genre, fabriqué à partir de tissus invendus, avec des imprimés dépareillés qui célèbrent la durabilité et l'unicité.

L'approche d'Elizabeth Stewart en matière de mode - naturellement chic, confortable mais sophistiquée - se retrouve dans toute la collection. « La durabilité est importante pour moi et pour mon travail, et je suis ravie que nous ayons pu apporter cette vision à cette collection », a ajouté Elizabeth Stewart.

Découvrez une nouvelle ère d'élégance et de mode raffinée sur www.lilysilk.com/us.

