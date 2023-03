NEW YORK, 31 mars 2023 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure et durable, a annoncé le 31 mars un partenariat spécial avec One Tree Planted , un organisme sans but lucratif qui facilite la tâche à quiconque qui souhaite aider l'environnement en plantant des arbres là où on en a le plus besoin. Du 1er au 30 avril 2023, un arbre sera planté pour chaque commande en ligne passée sur le site Web de LILYSILK, ce qui renforcera l'engagement ferme de LILYSILK envers les efforts de reboisement à l'échelle mondiale.

LILYSILK entame un partenariat avec One Tree Planted pour protéger l’environnement en plantant un arbre pour chaque achat en ligne effectué en avril

LILYSILK croit fermement qu'une exploitation sans déchets permet de changer les choses, et elle place le développement durable au cœur de sa vision et de ses objectifs. Grâce à des mesures telles qu'un partenariat avec le Programme de recyclage TerraCycle qui vise à recycler gratuitement tous les textiles de LILYSILK, y compris la literie, les vêtements, les vêtements de nuit en soie et en cachemire, qui ne peuvent pas faire l'objet de dons, le lancement du Mouvement Zéro Déchet , ainsi qu'une mise à niveau récente relative aux sacs recyclables, biodégradables et compostables pour réduire les déchets, l'icône mondiale de la soie ouvre la voie à l'exploitation sans déchets et aux pratiques durables.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré ce qui suit : « Nous accordons une grande importance au développement durable et à la protection de l'environnement depuis longtemps. Par conséquent, planter des arbres est bénéfique non seulement pour nous, mais aussi pour toute la planète. Nous sommes honorés de travailler avec One Tree Planted sur un projet aussi percutant et nous sommes extrêmement fiers de l'impact environnemental que nous pouvons avoir, en collaboration avec nos clients. »

« Nous sommes ravis de travailler de pair avec LILYSILK, et tous les efforts formidables que nous pourrons déployer grâce à ce partenariat, a affirmé Ashley Lamontagne, directrice de la campagne de reboisement de One Tree Planted. Les arbres que nous plantons ensemble auront des effets positifs sur la nature, la biodiversité et la population pour les années à venir. »

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde et a pour mission d'inspirer les personnes à vivre une vie meilleure et durable. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Nous voulons vous apporter le confort ultime à chaque instant, chaque jour et pour toujours. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un meilleur endroit où vivre.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2044507/image_1.jpg

SOURCE LILYSILK

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, [email protected]