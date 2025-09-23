NEW YORK, 24 septembre 2025 /CNW/ - LILYSILK, la première marque de soie au monde, dont l'objectif est d'inspirer les gens à vivre une vie trépidante et durable, a officiellement lancé sa collection hiver 2025 "Beauté encadrée" (Framed Beauty) le 23 septembre, présentant une exploration raffinée de l'élégance et de la force à travers l'esthétique architecturale.

Collection hiver 2025 LILYSILK : Beauté encadrée

Au cœur de la collection se trouve "Beauté encadrée", une vision de l'élégance définie par la structure et la force. S'inspirant du cadre architectural et de la géométrie discrète des fenêtres, chaque pièce est soigneusement composée pour mettre en valeur l'élégance et l'individualité féminines. L'idée de cadrage s'exprime à la fois dans la forme et dans le sens, les vêtements étant conçus non seulement pour habiller le corps, mais aussi pour façonner la présence avec clarté et confiance.

Avec des lignes épurées, des silhouettes taillées et des proportions équilibrées, la collection allie douceur et force dans une expression raffinée de la féminité moderne. Si des matières comme la soie-laine et le cachemire-laine conservent une position centrale, c'est le design sculptural et la sensibilité architecturale qui distinguent véritablement cette collection.

Les pièces vedettes telles que le manteau en laine mélangée avec col écharpe et le manteau à carreaux-fenêtre classique en laine et soie mettent en valeur l'élégance des superpositions avec une touche de minimalisme architectural. Le col écharpe surdimensionné et les silhouettes inspirées du trench reprennent le thème du cadre tout en conservant une polyvalence au quotidien. À la fois léger et chaleureux, chaque article est conçu pour passer facilement des rues de la ville aux occasions plus sophistiquées.

La chemise surdimensionnée en laine et soie poursuit ce récit d'équilibre. Alliant infroissabilité, drapé d'une légèreté extrême et chaleur respirante, la chemise est conçue pour bouger avec le porteur, offrant à la fois confort et confiance.

Un autre point fort de la saison est le mélange "7030 Golden Ratio" : une composition emblématique de 70 % de laine fine et de 30 % de cachemire développée au fil de nombreuses années de recherche. Cette formule calculée maximise la chaleur, la durabilité et la douceur, nécessitant un entretien minimal et offrant une tenue durable. Des pièces comme le pull à col roulé en laine et cachemire et le pull à col lavallière incarnent la performance et le luxe de ce mélange, présentant des textures torsadées, des côtes superposées et des silhouettes élégantes qui mettent en valeur et résistent dans le temps.

« Cette saison, nous célébrons l'individualité des femmes dans les structures de la vie, alliant tranquillité et résilience et offrant des silhouettes qui encadrent la beauté avec grâce et force », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Nous sommes fiers de dévoiler "Beauté encadrée", notre collection hiver 2025 inspirée par l'art du cadrage architectural. »

LILYSILK invite les amateurs de mode et les personnes soucieuses de leur style du monde entier à explorer la nouvelle collection et à découvrir comment l'élégance, le confort et la force s'unissent dans tous les détails. Pour en savoir plus, visitez www.lilysilk.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2779705/LILYSILK_Winter_2025_Collection_Framed_Beauty.jpg

SOURCE LILYSILK

CONTACT : [email protected]