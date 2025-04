La nouvelle gamme inspirée de l'île de Majorque offre un équilibre entre élégance, confort et polyvalence

NEW YORK, 21 avril 2025 /CNW/ - LILYSILK, chef de file mondial des produits de soie de luxe, a officiellement lancé sa collection de l'été 2025, « Détente insulaire », une interprétation élégante, mais pratique, du style par temps chaud. Inspirée de la beauté sereine de Majorque, la collection saisit l'essence d'un mode de vie insulaire au rythme lent tout en intégrant subtilement des détails d'inspiration militaire pour une touche moderne et structurée.

Collection été 2025 de LILYSILK : Détente insulaire

« Détente insulaire » encourage celles qui portent ces vêtements à ralentir et à renouer avec la nature, les voyages et avec elles-mêmes. Inspirée par la beauté naturelle de Majorque, la collection offre des tons de terre et des imprimés subtils qui reflètent la chaleur et le charme de l'île. Chaque vêtement combine structure et douceur, alliant des détails personnalisés comme des revers angulaires et des lignes épurées à des tissus légers et perméables à l'air. Le résultat est une garde-robe polyvalente qui passe facilement du jour au soir, offrant confort et élégance naturelle à la voyageuse moderne.

« Détente insulaire va au-delà du style estival : c'est une invitation à vivre magnifiquement et en pleine conscience », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Cette collection reflète notre amour de l'élégance naturelle et du design réfléchi, alliant des coutures souples à une structure subtile afin de capturer le calme et la confiance de la vie insulaire. »

Au cœur de la collection se trouve la série Lin-Soie, une expression remarquable de l'innovation textile de la marque. En combinant le raffinement des drapés de soie avec la fraîcheur nette du lin, ce tissu réunit le meilleur des deux mondes. Il offre une respirabilité exceptionnelle, des propriétés hydratantes et une touche hypoallergénique douce et luxueuse sur la peau. Le résultat est un tissu qui s'adapte sans effort aux climats chauds tout en conservant une apparence soignée.

Parmi les pièces distinctives de la collection, mentionnons le blazer sans manches à revers avec un bouton, dont la coupe audacieuse et carrée flatte la silhouette, tout en exhibant une sophistication décontractée. Le short bermuda chic en mélange soie-lin confère une silhouette ajustée mais détendue, et sa ceinture réglable permet d'obtenir un équilibre parfait entre confort et structure. Une autre pièce majeure est la robe à manches courtes inspirée du trench-coat, qui réinterprète la confection britannique traditionnelle avec une taille cintrée, un tissu léger et des lignes douces, créant une pièce qui convient tout aussi bien à une promenade pendant la journée qu'à une soirée élégante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2668753/LILYSILK_Summer_2025_Collection_Island_Ease.jpg

SOURCE LILYSILK

PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, Courriel : [email protected]