NEW YORK, 25 mars 2025 /CNW/ - LILYSILK, la principale marque de soie au monde qui se consacre à inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, présente fièrement la collection EasyCare, une gamme révolutionnaire de produits de soie et de laine lavables à la machine. Conçue pour redéfinir le luxe avec commodité, cette collection répond aux besoins des consommateurs modernes qui recherchent un style sans effort sans compromettre la durabilité.

Collection EasyCare de LILYSILK

S'appuyant sur des études de marché approfondies et des renseignements sur les clients, LILYSILK a lancé sa première gamme de produits lavables à la machine en 2024, avec de la soie filée et de la laine mérinos. Aujourd'hui, la marque rehausse l'élégance de tous les jours avec deux innovations lavables à la machine : la soie pure et un mélange de soie et de laine. La collection EasyCare représente l'avenir du soin des tissus - luxueux, pratique et respectueux de l'environnement.

Combinant un savoir-faire raffiné et un entretien facile, la collection EasyCare rend le luxe plus accessible que jamais. En éliminant la nécessité du lavage à la main et du nettoyage à sec, ces vêtements permettent d'économiser temps et argent tout en préservant leur beauté et leur durabilité. La résistance au froissement assure une apparence soignée dès le lavage, tandis que la longévité de la collection soutient un mode de vie plus durable.

La collection EasyCare de LILYSILK

Doté de tissus novateurs qui redéfinissent l'entretien de la soie et de la laine, le mélange assure un entretien sans effort, la durabilité et le luxe :

La soie lavable à la machine conserve sa douceur et son lustre distinctifs même après plusieurs lavages. Contrairement à de nombreuses soies lavables, elle est conçue pour être entièrement lavable à la machine sans sacrifier la qualité.

La soie filée lavable à la machine est tissée de façon experte à l'aide de la technologie allemande Stoll, créant un tissu léger et lisse avec un brillant de soie naturelle, un luxe avec la facilité du lavage à la machine.

La laine mérinos lavable à la machine est traitée pour résister au rétrécissement et conserver sa forme, assurant une tenue durable et des soins faciles sans compromettre la douceur.

Le mélange soie-laine lavable à la machine combine la soie et la laine mérinos dans un tissage sergé élégant, offrant à la fois douceur et structure avec une finition naturellement raffinée.

« Chez LILYSILK, nous croyons que l'élégance devrait être sans effort, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. La collection EasyCare allie élégance et commodité pour rendre la mode haut de gamme plus accessible. Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle collection, qui offre à notre clientèle un moyen simple et raffiné de rester fraîche et élégante sans les contraintes de l'entretien traditionnel des tissus. »

Soucieuse du savoir-faire et de la responsabilité environnementale, LILYSILK continue de maintenir sa philosophie zéro déchet et d'utiliser uniquement les fibres naturelles les plus raffinées. La collection EasyCare reflète cette mission, en veillant à ce que la mode luxueuse s'harmonise à un mode de vie moderne et durable. Pour en savoir plus, consultez la collection EasyCare de LILYSILK.

