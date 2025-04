NEW YORK, le 28 avril 2025 /CNW/ - LILYSILK, la première marque de soie au monde dont l'objectif est d'inspirer les gens à vivre une vie spectaculaire et durable, célèbre la fête des mères 2025 avec son tout premier court métrage à thème, The Gift of a Mother's Love (le cadeau d'un amour maternel), une collection de cadeaux brodés en édition limitée et un emballage écologique amélioré, pour rendre hommage aux mères du monde entier.

The Gift of a Mother's Love | Un hommage de LILYSILK à toutes les mères

Ce film illustre la tendresse discrète qui existe entre mères et filles. À travers les voix de trois filles, l'histoire est présentée comme une lettre intime, qui montre que l'amour ne se manifeste pas par de grandes déclarations, mais par la présence, l'attention et des gestes simples. À mesure que chaque fille grandit, elle commence à découvrir l'amour de sa mère sous un jour nouveau, et exprime sa gratitude en offrant à sa mère un cadeau LILYSILK qui reflète l'affection qu'elle lui porte depuis toujours.

Dans le cadre de cette campagne, LILYSILK a lancé une collection en édition limitée brodée « Mom » sur quatre de ses articles les plus vendus :

Ces articles sélectionnés avec soin sont disponibles avec une remise spéciale de 40 à 60 % pour une durée limitée sur www.lilysilk.com/us/page/mothers-day-2025.

Les produits LILYSILK pour la fête des mères sont présentés dans des emballages aussi attentionnés que les cadeaux eux-mêmes. De nombreux matériaux d'emballage intègrent désormais des composants certifiés FSC, ce qui témoigne d'un engagement croissant en faveur de l'approvisionnement durable. Le Forest Stewardship Council® (FSC®) encourage la gestion responsable des forêts. Les emballages certifiés FSC garantissent que les matériaux utilisés proviennent de forêts qui respectent les normes environnementales et sociales les plus strictes. Cette initiative reflète l'engagement permanent de LILYSILK, détenteur d'une licence promotionnelle du FSC, en faveur du développement durable, chaque cadeau témoignant de l'attention portée aux destinataires et à la planète.

« En cette fête des mères, nous célébrons l'amour à travers les actes, a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. Notre tout premier film illustre les liens secrets qui unissent mères et filles, tandis que notre collection spéciale de produits bordés "Mom" rend ces sentiments tangibles. Désormais, de nombreux cadeaux sont proposés dans des emballages fabriqués à partir de matériaux certifiés FSC, car honorer les mères, c'est aussi honorer notre planète. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lilysilk.com pour découvrir des cadeaux intemporels et célébrer votre amour à l'occasion de la fête des mères.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=s1GZY3azUFo

