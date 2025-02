NEW YORK, 21 février 2025 /CNW/ -- LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, qui a pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, est ravie de présenter sa collection printemps 2025, « Chuchotements de grâce ». Tirant parti de l'élégance raffinée du ballet et du charme tranquille des paysages suburbains, cette collection est un mélange harmonieux de grâce, de confort et de sophistication intemporelle.

LILYSILK dévoile sa collection printemps 2025 : Chuchotements de grâce

« Avec ses teintes douces et ses silhouettes fluides, 'Chuchotements de grâce' incarne l'élégance dans la vie quotidienne », a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. « Nous sommes ravis de proposer une collection qui permet à chacun de vivre sa journée avec calme et confiance.

Chaque pièce de la collection est conçue avec soin pour rehausser les moments quotidiens avec un style raffiné et un charme naturel. Le blazer en soie rose acajou incarne l'équilibre parfait entre la sophistication et la polyvalence. Magnifiquement taillé sur mesure avec des lignes féminines, ce blazer à bouton unique allie fluidité et structure. Confectionné en crêpe de soie lourd et luxueux, ce vêtement est idéal pour les environnements professionnels et les soirées élégantes. Avec une personnalisation précise et une silhouette intemporelle, il redéfinit la tenue puissante, à la sophistication naturelle.

Une caractéristique remarquable de la collection est la soie lavable à la machine, qui conserve un aspect frais et élégant tout en offrant une commodité inégalée. Le haut minimaliste, à col roulé et sans manches, fabriqué à partir de soie lavable à la machine, allie confort, durabilité et élégance moderne. Grâce à la technologie avancée de tricotage Stoll venue d'Allemagne, le haut présente une texture soyeuse et lisse à la capacité d'étirement parfaite. La chemise en soie décontractée à col étalé allie la couture classique et l'aisance contemporaine. Ce vêtement à la coupe décontractée, aux coutures visibles et précises présente et un empiècement arrière structuré. Il incarne une élégance discrète et donne une silhouette polyvalente et naturelle de jour comme de nuit. Lavable à la machine et facile à entretenir, il apporte une touche luxueuse aux vêtements de tous les jours. Restez à l'affût pour en savoir plus sur cette technologie textile.

Au-delà des vêtements, LILYSILK présente une gamme d'accessoires polyvalents, y compris le foulard en soie à motifs géométriques, le collier à col en soie rosette et la brosse à cheveux en soie rosette, conçue pour ajouter une touche raffinée à toute tenue. Le foulard en soie à motifs géométriques présente d'élégants motifs géométriques à double face pour un style polyvalent. Le collier à col en soie rosette, avec son fini satiné, doux et drapé, peut être porté comme collier, bracelet ou embellissement de sac. La brosse à cheveux en soie rosette, fabriquée à partir de soie charmeuse, imite des pétales de rose délicats et peut être utilisé en accessoire élégant pour le poignet.

La collection est maintenant disponible sur le site Web officiel de LILYSILK à l'adresse suivante : www.lilysilk.com. Découvrez la collection et profitez de l'élégance et du confort de LILYSILK aujourd'hui.

