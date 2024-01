NEW YORK, 23 janvier 2024 /CNW/ - LILYSILK, la plus importante marque mondiale de soie dont la mission est d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, est ravie de dévoiler sa collection du printemps 2024, « A Laidback Luxe ». Lancée le 21 janvier, la collection témoigne d'une modernité intemporelle et de classiques sophistiqués, alliant la sérénité des canopées d'oliviers à la grâce décontractée de la Californie et à l'élégance raffinée d'Hollywood.

LILYSILK dévoile sa collection du printemps 2024 : A Laidback Luxe Kelly Clarkson est resplendissante dans le chandail Solomon de LILYSILK lors du dernier « The Kelly Clarkson Show ».

Inspirée par les nuances tachetées des canopées d'oliviers et l'allure sauvage des côtes, la collection incarne la mode printanière ultime pour la femme moderne. Elle offre une esthétique décontractée, mais sophistiquée, donnant le ton au style par excellence de cette saison.

Cette année, LILYSILK a le plaisir de présenter une sélection enrichie de collection d'articles en laine mérinos et de cachemire, avec style et confort :

« Les consommateurs d'aujourd'hui ne recherchent pas seulement des produits; ils cherchent des moyens d'améliorer leurs expériences quotidiennes, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Chez LILYSILK, nous sommes en phase avec ce changement, qui consiste à offrir des produits de qualité supérieure qui rehaussent notre mode de vie. Notre collection du printemps 2024 est conçue pour allier l'indulgence du luxe au confort en toute simplicité pour tous. »

Adoptant la tendance des rayures, des célébrités de renom comme Selena Gomez, Jessica Alba, Emma Roberts, Lucy Liu et Viola Davis ont élégamment enfilé la tenue rayée emblématique de LILYSILK. Cette année, LILYSILK élargit sa collection de vêtements rayés avec sa robe-chemisier et son chemisier à rayures de ton lavande, ajoutant une touche de charme supplémentaire à la saison printanière.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Ejb6YiRf-Ug

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2323338/Kelly_Clarkson_shines_LILYSILK_Solomon_Sweater_latest_The_Kelly_Clarkson.jpg

