NEW YORK, le 14 avril 2023 /CNW/ - LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie meilleure, a lancé plusieurs ensembles-cadeaux incroyables pour la fête des Mères 2023, offerts exclusivement à prix réduit dans ses magasins mondiaux, du 11 avril au 14 mai 2023. Les amateurs de soie peuvent trouver le cadeau idéal pour aider les mères aimantes à vivre de façon spectaculaire avec d'autres excellentes promotions sur tous les produits.

Une exclusivité de LILYSILK pour la fête des Mères 2023 : l’ensemble Dreamer

Même s'il est devenu plus difficile d'être mère au cours des dernières années, car celles-ci doivent trouver un équilibre entre la maternité et les responsabilités de la vie, elles continuent de mettre leurs soucis de côté pour s'occuper de leurs enfants. La fête des Mères est l'occasion idéale de rendre hommage à ces superpouvoirs et d'aider les mères à se sentir encore plus aimées et appréciées.

L'ensemble Dreamer de LILYSILK , composé d'une taie d'oreiller en soie, d'un masque pour les yeux en soie et de quatre chouchous à cheveux en soie de différentes tailles, est le cadeau idéal pour aider nos mères adorées à faire de beaux rêves. Des motifs de lys raffinés et une belle couleur « Viva Magenta », et un sens de la mode et de l'élégance assurent une expérience de sommeil parfaite. L'ensemble Exquisite Style de LILYSILK donne le présent de soins capillaires sains, envoyant un message silencieux d'amour aux mamans, et la soie douce pour la peau de l'ensemble Pillowcase Sleep offre le confort ultime qui aide les mamans à se réveiller en se sentant plus attrayante après une douce nuit de sommeil. L'ensemble Pajama Beauty et l'ensemble Season Basics avec soie de première qualité sont parfaits pour les mamans qui aiment se faire dorloter.

David Wang, chef de la direction de LILYSILK, a déclaré : « La fête des Mères approche encore une fois, et nous avons préparé avec amour ces ensembles-cadeaux exclusivement pour les mères. Ces ensembles-cadeaux spéciaux ne sont pas destinés seulement à votre propre mère. Ils conviennent à toutes les mères; une épouse, une amie ou, parfois, plus important encore, vous-même. »

En l'honneur de la Terre mère, chaque achat effectué en avril se traduira par la plantation d'un arbre, puisque LILYSILK est un fier partenaire de One Tree Planted , réaffirmant ainsi son engagement ferme envers le reboisement de la planète.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est l'une des marques de soie les plus en vue au monde. Notre souci les uns des autres et de la planète est ce qui nous motive. La soie n'est pas toujours égale : nous fabriquons nos produits à partir des fibres naturelles les plus raffinées, et nous ne gaspillons rien. Notre objectif est de vous faire vivre de façon spectaculaire et de faire de la planète un meilleur endroit où vivre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053411/LILYSILK_Mother_s_Day_2023_Exclusive_The_Dreamer_Set.jpg

SOURCE LILYSILK

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sherry Zhang, courriel : [email protected]